中村芝翫＆三田寛子夫妻、長男・中村橋之助＆能條愛未の婚約祝福「心より喜んでおります」【全文】
【モデルプレス＝2025/11/10】女優の三田寛子が10日、自身のInstagramを更新。夫で歌舞伎俳優の中村芝翫と連名でコメントを発表し、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の婚約を祝福した。
【写真】歌舞伎俳優と婚約した元乃木坂46人気メンバー
橋之助と能條は、ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021）で夫婦役として共演したことをきっかけに交際に発展。4年半交際を経て、同日、能條の所属事務所の公式サイトなどを通じて婚約を発表した。
芝翫と三田は2人が同日に婚約したことを受け「家族一同、心より喜んでおります」と気持ちをつづり「2人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。（modelpress編集部）
このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります。
これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。
2人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
令和7年11月吉日 中村芝翫 三田寛子
