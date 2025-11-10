山之内すず、おでんメインの自炊飯4品披露「和食処みたい」「料理上手で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの山之内すずが9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人タレント「和食処みたい」自炊飯4品披露
山之内は「おでんの季節、お盆に乗せると1回運べるから楽ちんだねえ」と言葉を添え、手料理を披露。「ホタテ入れてみた」と説明を添え、大根や巾着、ホタテが入ったおでんに、「湯むきしてるよ」という「トマトおでん」などのおでん各種や、「かぼす明太子」「まぐろのりゅうきゅう」の小鉢をお洒落なお盆に載せた写真を公開した。なお、同投稿はInstagramの「自炊飯」と名付けられたハイライトに残している。
この投稿に、ファンからは「体の芯まで温まりそう」「料理上手で尊敬」「いい出汁出て美味しそう」「栄養満点」「彩りも盛り付けも完璧」「和食処みたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山之内すず、手作り料理を公開
◆山ノ内すずの手料理に反響
