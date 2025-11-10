鈴木福の妹・夢、きょうだい背の順3ショットに驚きの声「弟くん大きくなってる」「遺伝子感じる」
【モデルプレス＝2025/11/10】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が11月9日、自身のInstagramを更新。きょうだいでの背の順ショットを公開した。
【写真】鈴木福の19歳妹「遺伝子感じる」きょうだい背の順ショット
夢は「背の順」とコメントし、子役で弟の楽（たの）・自身・子役で妹の誉（ほま）の順に3人で並び、楽の横に「兄」と記した人型の絵を描いた写真を投稿。「将来的に鈴木家の中でたんたんがいちばん大きくなりそうです！私は母のことも抜かすことができなかったので、ほまに抜かされたら鈴木家で1番ちびになります」と身長事情を綴った。
この投稿に、ファンからは「弟くん大きくなってる」「みんなどことなく似ていてすごい」「遺伝子感じる」「背の順どうなっていくのか楽しみ」「仲良しきょうだい」「微笑ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
