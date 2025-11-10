陸上の田中希実＆田中佑美、エプロン姿で「たこ焼き田中」オープン 「学園祭のようなほのぼのした雰囲気」
陸上の田中希実（中長距離）、田中佑美（100メートルハードル）が、9日に東京・渋谷区・北渋エリア（初台・本町・笹塚地区）で行われた『北渋マイル／北渋Run Runフェスタ』に登場した。
【写真】田中希実、田中佑美が渋谷でたこ焼きをふるまう
同本格的なマイルロードレースで、ニューバランスジャパンが協賛。ニューバランスがブランドの目的として掲げている“スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらす”というGiving Backの精神を表すひとつとして、W田中のゲスト参加が実現した。
希実は、New Balance所属の契約アスリート。佑美は契約アスリート（所属：富士通）。2人は、ステージからランナーへの応援メッセージを伝え、小中学生の部のスターターを務めた。
雨の中でのレースとなるなか、希実は「1マイルは1609メートル、ラスト動かなくなる絶妙な距離ですが、最後きついなと思いながら体を無理やり動かしてゴールすることも、ワンマイルレースの醍醐味、面白さです。恐れずに頭を空っぽにして走り出してほしいと思います。かけっこの気持ちを思い出して楽しんでください」とエール。
ニューバランスブースでは「たこ焼き田中」がオープン。「日ごろ皆様からの応援に励まされています。そんな感謝の気持ちをお返ししたいという想いからgives backの活動を行っています。これまでgives backの活動はランナーの皆さんへのプレゼントや、ランナーの方と一緒に走ってコミュニケーションを取る、という形で参加していましたが、もっと、心でつながれるようなことをしたい、と話し合った結果、学園祭のようなほのぼのした雰囲気で皆さんと触れ合えればと思いました。2人とも関西出身ということでたこ焼きに決定し、2人とも田中なので“たこ焼き田中”という名前にしました」とコメントし、キッズ・ジュニアランナーへたこ焼きをふるまった。
【写真】田中希実、田中佑美が渋谷でたこ焼きをふるまう
同本格的なマイルロードレースで、ニューバランスジャパンが協賛。ニューバランスがブランドの目的として掲げている“スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらす”というGiving Backの精神を表すひとつとして、W田中のゲスト参加が実現した。
雨の中でのレースとなるなか、希実は「1マイルは1609メートル、ラスト動かなくなる絶妙な距離ですが、最後きついなと思いながら体を無理やり動かしてゴールすることも、ワンマイルレースの醍醐味、面白さです。恐れずに頭を空っぽにして走り出してほしいと思います。かけっこの気持ちを思い出して楽しんでください」とエール。
ニューバランスブースでは「たこ焼き田中」がオープン。「日ごろ皆様からの応援に励まされています。そんな感謝の気持ちをお返ししたいという想いからgives backの活動を行っています。これまでgives backの活動はランナーの皆さんへのプレゼントや、ランナーの方と一緒に走ってコミュニケーションを取る、という形で参加していましたが、もっと、心でつながれるようなことをしたい、と話し合った結果、学園祭のようなほのぼのした雰囲気で皆さんと触れ合えればと思いました。2人とも関西出身ということでたこ焼きに決定し、2人とも田中なので“たこ焼き田中”という名前にしました」とコメントし、キッズ・ジュニアランナーへたこ焼きをふるまった。