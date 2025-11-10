チャン・グンソク、秋山成勲と一緒にフリーマーケットを開催「仲良しな2人、男を感じました」「少年みたいなグンちゃん」
韓国俳優のチャン・グンソク（38）が、10日までに格闘家の秋山成勲（50）のYouTubeチャンネルに登場。秋山とフリーマーケットを開催する様子が公開された。
【動画】チャン・グンソク＆秋山成勲のフリーマーケット開催の一部始終
秋山は、動画で「フリーマーケットをしたくて、稼いだ金を全部100％寄付したい」と話し、かねてより親交があり韓国芸能人の中で一番仲のいい後輩というチャン・グンソクを誘う。「初めて仲良くなった芸能人の友達」と明かし、秋山が連絡をするとすぐに行くと返答するなど仲の良さがうかがえる。
2人は、韓国の路上でフリーマーケットを開催。出品する物は、全て秋山が着用した私服だと話し、レアなボトムスや、ランボルギーニとトッズがコラボした革靴、ルルレモンのスポーツウェア、トムフォードのメガネなどを販売した。
フリーマーケットはオープンと同時に大盛況となり、スタッフも思わずあたふた。来店してくれたファンと写真撮影に応じるなどオープンから20分もたたずに終了。売上は約3万円と満足の結果だったようだ。
続けて、2人の仲についても明かされ、ハワイで長女・サランちゃん（14）の学校へ一緒に送り迎えをしたエピソードなど家族ぐるみの仲であることが紹介されている。
この動画にファンからは「グンちゃんかわいかった」「楽しそうなグンちゃん 仲良しな2人」「仲良しな2人、男を感じました」「少年みたいなグンちゃん 可愛いかった〜ですね」などのコメントが集まっていた。
