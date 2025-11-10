週明け１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２１．０４ポイント（０．５３％）高の４０１８．６０ポイントと反発した。２０１５年７月以来、１０年４カ月ぶりの高値水準を終値で更新している。

投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。米中貿易戦争の休戦がプラス材料だ。米中両政府は１０日午後（日本時間）、互いにかけた追加関税を引き下げる。そのほか、米国は中国船などに対する入港料の徴収も１０日から１年間延期。中国はガリウムやゲルマニウムなどレアメタル（希少金属）の米向け禁輸措置を停止する。中国の消費活動持ち直しも期待された。９日に公表された物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同期比プラス０．２％となり、９月のマイナス０．３％から上昇に転じている。もっとも、デフレ脱却の判断は時期尚早との声もあり、上値は限定された。先週７日に公表された１０月の貿易統計では、米ドル建て輸出が予想外のマイナスに落ち込んでいる。それより先に報告された月次の経済統計でも、中国景気の停滞を示す内容が相次いだ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、消費関連の上げが目立つ。免税店の中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）、酒造の舍得酒業（６００７０２／ＳＨ）、乳製品の北京三元食品（６００４２９／ＳＨ）などがそろって１０．０％（ストップ）高、チーズ生産の上海妙可藍多食品科技（６００８８２／ＳＨ）が８．１％高、百貨店の王府井集団（６００８５９／ＳＨ）が５．５％高、乳製品の内蒙古伊利実業集団（６００８８７／ＳＨ）が３．６％高で引けた。

金融株もしっかり。上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）が２．３％、中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）が１．５％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．０％、太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が１．２％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が２．０％、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。医薬株、資源・素材株、不動産株なども買われている。

半面、ハイテク関連はさえない。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が４．１％、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が３．９％、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が３．８％、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が１．７％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＡＩチップの中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が２．９％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は０．６％逆行安した。そのほか、自動車株、インフラ建設株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５６ポイント（０．２２％）高の２５７．９４ポイント、深センＢ株指数が７．３８ポイント（０．５６％）高の１３２１．３５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）