LOWRYS FARMが「月刊いちご新聞」と夢のコラボ！親子で楽しむ冬の新作アイテム

ファッションとキャラクターの世界が融合♡LOWRYS FARM（ローリーズファーム）から、創刊50周年を迎える「月刊いちご新聞」とのスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。2025年11月14日より予約販売がスタートし、28日から通常販売が開始予定。大人も子どもも楽しめる雑貨やウェアなど、見ているだけで心躍るラインアップがそろいました。

LOWRYS FARM×月刊いちご新聞の夢コラボ♡

50周年を迎えた「月刊いちご新聞」とLOWRYS FARMの特別なコレクションがついにお目見え。

人気キャラクター「ハローキティ」や「けろけろけろっぴ」など、世代を超えて愛されるデザインを、ローリーズファームらしい“今っぽさ”で表現しています。

親子でリンクコーデを楽しめるニットや、集めたくなる雑貨が勢ぞろい。ホリデーシーズンを明るく彩るアイテムたちです♪

雑貨からニットまで♡豊富なラインアップ

【いちご新聞】トイキーホルダー

価格：2,490円（税込）／全17種

【いちご新聞】miniミラー

価格：880円（税込）

カラー：ハローキティ／パティ＆ジミーほか

【いちご新聞】リップキャップキーチャーム

価格：1,890円（税込）／全7種

【いちご新聞】フェイスポーチ

価格：1,690円（税込）／全7種

【いちご新聞】エコBAG

価格：1,690円（税込）／全5種

【いちご新聞】巾着ポーチ

価格：1,290円（税込）／全5種

【いちご新聞】キーホルダー

価格：690円（税込）／全5種

【HELLO KITTY】BIGプルオーバー／【KIDS】【HELLO KITTY】7GジャガードBIGプルオーバー

価格：8,800円（税込）／価格：5,500円（税込）

サイズ：FREE

サイズ：110／130／150cm

カラー：チャコールグレー／ブラック



【HELLO KITTY】スウェットクルー

価格：7,990円（税込）

サイズ：M／L（カラー：ホワイト／ブラック）

大人もキッズも楽しめるアイテム展開で、冬のおしゃれがもっと楽しくなりそう♡

限定ノベルティや販売スケジュールもチェック！

11月14日からの先行予約では、and ST公式WEBストアで購入可能。20日にはルミネ店舗など一部で先行販売が行われ、28日より通常販売がスタートします。

さらに、コラボ商品購入者限定で、LOWRYS FARM実店舗にてオリジナルショッパーのプレゼントも♡※数量限定・なくなり次第終了

ホリデーシーズンを盛り上げる可愛いノベルティもお見逃しなく♪

この冬だけの特別な“カワイイ”を楽しんで♡

LOWRYS FARMと月刊いちご新聞のコラボは、思わず笑顔になれる“ときめき”が詰まったコレクション。

キャラクターの愛らしさとファッションのトレンドが融合したアイテムは、世代を問わず長く愛せる一品です。

この冬は、大切な人と一緒に“カワイイ”をシェアして、心あたたまるホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか。