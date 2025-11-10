Image: Shutterstock.com

寝る前にスマホ見たらダメだよ！ 眠れなくなるよ！ 睡眠の質が下がるよ！

さんざん言われておりますが、とある最新研究によれば、寝る前スマホそんな悪いもんではないかもしれないそうです。

1,000人のスマホ使用と眠りを調査

スマホと眠りについて、カナダで成人1,000人を対象に行なわれた調査をまとめた研究論文が、Sleep Healthに公開されています。

協力者1,000人にスマホの使い方についてアンケート。就寝時間の1時間以内、またはお布団に入ってからのスマホ利用時間を回答してもらいました。該当時間で過去1ヶ月でスマホを使った（スクリーンを見た）人は8割以上、さらに半数は寝る前のスマホチェックが習慣化していると回答。

研究チームは協力者を3つのグループ（週1以下のたまに見る・週に1、2回程度のそこそこ見る・週に5回以上のよく見る）に分類。性別や年齢、収入などを考慮した上で各グループを見たところ、たまに見るグループとよく見るグループが最もよく眠れていることがわかりました。たまに見るグループは、眠りが最も安定しており、眠りの満足度が高い。よく見るグループは、眠りのタイミングと日中の集中力が高いことがわかりました。

研究論文執筆者の1人で、トロント州立大学の眠りと鬱の研究室のディレクターも務めるColleen Carney氏は、プレスリリースでこう語っています。

今までのブルーライトに関する報告は、ブルーライトの強度やタイミング、年齢については考慮されていませんでした。光に敏感になる思春期の10代は、夜間の過剰なブルーライトに注意する必要があるかもしれません。しかし、年齢とともに光への感度は低下、つまり光から受ける目の影響も変わっていくのです。

スマホ利用と眠りについては、いつスマホを使うかだけでなく、どう使うかも影響している可能性があるといいます。眠りの助けとなるリラックスアプリもあれば、眠りを妨げる興奮を呼び起こすアプリもあるわけですからね。

この研究では、スマホ使用の頻度、通常の眠りの状態、性別など、スマホ使用と眠りに関係するであろうことはあまりに複雑だとし、さらなる研究と理解が必要だとまとめています。Carney氏は、睡眠モニタリングアプリなどで、寝る前スマホあり・なしで1週間ずつ記録をつけてみるのがいいと提案。なしのほうがよく眠れる人はスマホ週間を見直すべきだし、変化がなければ一般的に言われる「寝る前スマホはダメ説」は気にしなくてもいいということに。

この調査はあくまでも、協力者の自己申告アンケートなので、脳波計をつけるような調査とは大きく異なります。が、今までさんざん言われ、一般にも普及した「寝る前のスマホは悪！」という説（眠りの質を著しく低下させる）に一石を投じるきっかけにはなるかもしれません。