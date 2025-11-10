「成長早すぎんだろ！」庄司智春、妻・藤本美貴と息子の“ムカついてしょうがない！ふざけんな！”姿を公開
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月8日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい親子ショットを公開しました。
コメントでは「自分が応援してたアイドルがこんなにも幸せな生活をしているのすごく嬉しいです」「最高に良い写真 幸せでちょっぴり切ない我が子の成長ですねえ」「過去振り返る写真系、神っす。これからも頼むっす」「親としては成長が感じられて嬉しい分、早過ぎて切ないですよね」「スゴーーーイ 嬉しい悲鳴だぜぇ」「虎ちゃん大きくなりましたね」「わぁ幸せそうー こんな家庭、理想」と、絶賛の声が寄せられました。
「最高に良い写真」庄司さんは「成長早すぎんだろ！ムカついてしょうがない！ふざけんな！最高ばかりだぜ！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、妻でタレントの藤本美貴さんを、息子がおんぶしているショットです。2枚目では、幼少期の息子に、藤本さんが後ろから抱き付いています。構図は同じですが、息子の成長がよく分かる比較ショットです。
「長男が長女の算数の宿題教えてあげてた」6日には「長男が長女の算数の宿題教えてあげてた なんて微笑ましいんだ いつも喧嘩してるけど長女的に難しい問題もササっと教えてあげてて長女は尊敬の眼差しだった 嬉しくなってつい写真撮ってしまった」とつづり、息子と娘のツーショットを公開していた庄司さん。とてもほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
