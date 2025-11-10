SEAMOが、アルバム『From Now to Then』をソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンより2026年2月11日にリリース。あわせて、20周年イヤー最後の日である3月22日にZepp Nagoyaで『SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR ～to be continued～ 追加公演』を開催する。

同情報は、2025年11月8日に地元 名古屋ダイアモンドホールにて開催された『SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR ～to be continued～』の初日公演にて発表されたもの。SEAMOは、ソールドアウトの同会場で「素敵なお知らせがあります！来年の2月11日にニューアルバムが発売となります！メジャーレーベルからの発売です！『From Now to Then』というタイトルで、サブスクでも人気がある過去の曲と、夏にリリースしたアニメタイアップの曲、そして皆さんがまだ聴いたことのない新曲が半々に入った、SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています。」と新作のリリースを伝えた。

さらに、追加公演については「来年の3月22日にZepp Nagoyaで追加公演をやらせていただきます！実は3月23日が僕のデビュー日で、だから来年の3月22日が20周年イヤー最後の日なんです。最後の最後まで20周年を祝おうじゃないかということで、押さえさせていただきました！」と語った。

同アルバムのリリースは、SEAMOにとって“3度目のメジャーデビュー”となる。また、同作はタイトルの示す通り、SEAMOの“これまで”と“これから”をつなぐ作品になるという。

（文＝リアルサウンド編集部）