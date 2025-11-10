　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56299.27　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56160.73　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54125.76　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53027.12　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52507.27　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51940.39　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
51032.10　　6日移動平均線

50911.76　　★日経平均株価10日終値

50888.78　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50855.23　　均衡表転換線(日足)
49893.52　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
49270.29　　25日移動平均線
48648.05　　均衡表基準線(日足)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
47651.80　　ボリンジャー:-1σ(25日)
47581.52　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
46759.92　　13週移動平均線
46033.31　　ボリンジャー:-2σ(25日)
45056.52　　75日移動平均線
44746.35　　均衡表基準線(週足)
44474.58　　均衡表雲上限(日足)
44414.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
43626.32　　ボリンジャー:-1σ(13週)
43222.64　　26週移動平均線
42611.59　　均衡表雲下限(日足)
40492.72　　ボリンジャー:-2σ(13週)
40452.64　　200日移動平均線
38863.77　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37359.12　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
34504.89　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30146.02　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　45.93(前日43.01)
ST.Slow(9日)　　48.39(前日56.90)

ST.Fast(13週)　 88.04(前日91.01)
ST.Slow(13週)　 91.27(前日92.71)

［2025年11月10日］

株探ニュース