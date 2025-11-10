【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
56299.27 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56160.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)
54125.76 ボリンジャー:＋3σ(25日)
53027.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52507.27 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51940.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)
51032.10 6日移動平均線
50911.76 ★日経平均株価10日終値
50888.78 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50855.23 均衡表転換線(日足)
49893.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)
49270.29 25日移動平均線
48648.05 均衡表基準線(日足)
48497.26 均衡表転換線(週足)
47651.80 ボリンジャー:-1σ(25日)
47581.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)
46759.92 13週移動平均線
46033.31 ボリンジャー:-2σ(25日)
45056.52 75日移動平均線
44746.35 均衡表基準線(週足)
44474.58 均衡表雲上限(日足)
44414.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
43626.32 ボリンジャー:-1σ(13週)
43222.64 26週移動平均線
42611.59 均衡表雲下限(日足)
40492.72 ボリンジャー:-2σ(13週)
40452.64 200日移動平均線
38863.77 ボリンジャー:-1σ(26週)
37359.12 ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
35119.44 均衡表雲上限(週足)
34504.89 ボリンジャー:-2σ(26週)
30146.02 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 45.93(前日43.01)
ST.Slow(9日) 48.39(前日56.90)
ST.Fast(13週) 88.04(前日91.01)
ST.Slow(13週) 91.27(前日92.71)
［2025年11月10日］
株探ニュース