

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56299.27 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56160.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54125.76 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53027.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52507.27 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51940.39 ボリンジャー:＋2σ(26週)

51032.10 6日移動平均線



50911.76 ★日経平均株価10日終値



50888.78 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50855.23 均衡表転換線(日足)

49893.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)

49270.29 25日移動平均線

48648.05 均衡表基準線(日足)

48497.26 均衡表転換線(週足)

47651.80 ボリンジャー:-1σ(25日)

47581.52 ボリンジャー:＋1σ(26週)

46759.92 13週移動平均線

46033.31 ボリンジャー:-2σ(25日)

45056.52 75日移動平均線

44746.35 均衡表基準線(週足)

44474.58 均衡表雲上限(日足)

44414.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

43626.32 ボリンジャー:-1σ(13週)

43222.64 26週移動平均線

42611.59 均衡表雲下限(日足)

40492.72 ボリンジャー:-2σ(13週)

40452.64 200日移動平均線

38863.77 ボリンジャー:-1σ(26週)

37359.12 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

34504.89 ボリンジャー:-2σ(26週)

30146.02 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 45.93(前日43.01)

ST.Slow(9日) 48.39(前日56.90)



ST.Fast(13週) 88.04(前日91.01)

ST.Slow(13週) 91.27(前日92.71)



［2025年11月10日］



株探ニュース

