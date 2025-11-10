元乃木坂46能條愛未、婚約発表にファン祝福 義母・三田寛子との共通点も話題「元アイドル同士で分かり合えそう」
元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）が10日、都内で会見を開き、婚約したことを発表した。能條のファンからも、SNSで祝福の声が相次いでいる。
【動画】中村橋之助＆能條愛未、電撃婚約発表でラブラブ会見
2人の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦役を演じたことだったといい、4年半の交際を経て婚約。来年の初夏に挙式披露宴を行う予定だという。
会見で能條は「これまで私を応援してくださったファンの皆様への感謝の思い、そして私を育て支えてくださった関係者の皆様お1人お1人への感謝の思いを胸に、成駒屋に嫁ぎ、橋之助さんを隣でしっかりと支えられるようサポートできるよう精進してまいりたいと思っております」と笑顔。
橋之助の母・三田寛子の着物を着用しているといい「お母様が婚約会見の時に着られていたお着物を私も本日着用させていただきました。すごく身を引き締まる思いです」とほほ笑んでいた。
婚約発表にファンからは「能條愛未ちゃん、結婚おめでとう!!」「びっくり 能條ちゃんおめでとう！」「ジョンソン(能條愛未)結婚 梨園の妻か〜！びっくりした〜でもめでたい」など祝福の声のほか、三田も元アイドルということもあり「中村橋之助さんのお母様の三田寛子さんも元アイドルだけど、元乃木坂46の能條愛未さん、卒業後に役者として地道に精進されて来たから、ここまで来られたのだろうなと思います」「三田寛子さんだから元アイドル同士で分かりあえそう！」などの反響が寄せられていた。
