米プロフットボールNFLのワシントン・コマンダーズが建設を計画している新スタジアムについて、トランプ大統領が自身の名前を冠することに関心を寄せている/Peter Casey/Imagn Images/Reuters

（CNN）ホワイトハウスは9日、米プロフットボールNFLのワシントン・コマンダーズが首都ワシントンに建設を計画している新スタジアムにドナルド・トランプ大統領の名前を冠することになれば「素晴らしい」と述べた。

ホワイトハウスからのこの発表の前には、スポーツ専門局ESPNが、ホワイトハウスとコマンダーズのオーナーグループとの間で水面下で協議が行われ、トランプ氏が自身の名を冠したスタジアムに関心を示していると報じていた。

ホワイトハウスのレビット報道官はCNNに対し声明で「それは間違いなく素晴らしい名前になるだろう。トランプ大統領が新スタジアムの再建を可能にしたのだから」と述べた。

コマンダーズはコメント要請にすぐには応じなかった。

コマンダーズは1997年以来、メリーランド州ランドーバーにあるノースウエスト・スタジアムを本拠地としてきた。その前には首都ワシントンのロバート・F・ケネディ記念スタジアム（RFKスタジアム）で61年から96年までプレーしていた。

ワシントンのバウザー市長は4月、旧RFKスタジアム跡地にチームを呼び戻す協定を発表。市議会は9月にこの協定を承認したが、その数カ月前、トランプ氏はチームが名称を「レッドスキンズ」に戻さなければこの合意を阻止すると警告していた。チームは2020年、先住民団体が差別的な表現だとして長年批判してきた「レッドスキンズ」という名称を廃止している。

コマンダーズのオーナーグループを率いるジョシュ・ハリス氏は、新スタジアムの開業を30年とすることを目標にしていると述べている。

トランプ大統領は9日、ノースウエスト・スタジアムで行われるコマンダーズ対デトロイト・ライオンズ戦を観戦する予定。

トランプ氏は第２次政権で頻繁にスポーツイベントに出席している。今年もこれまでに、総合格闘技団体UFCやゴルフのライダーカップ、テニス全米オープン男子決勝などを観戦している。