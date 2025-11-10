今世紀初となるワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。その中でもローテーションを守り続け、ポストシーズンでも圧巻の好投を見せた山本由伸投手について、自身もワールドシリーズで2度の優勝経験がある井口資仁さんが解説しました。

井口さんはまず、中0日での登板となったWS第7戦での投球について言及。サヨナラ負けの危機がかかる9回、1アウト満塁のピンチをしのいだことについて「究極のシチュエーションの中でああいうピッチングができるスゴさ」と語り、その好投を振り返ります。

この場面で山本投手は、低めのスプリットと低めのカーブを駆使して打者を打ち取ります。井口さんはコントロールのよさを前提としながら、「ストライクゾーンの半分から下にしか、そもそもボールが来ない。アウトを取りたい時は、低めで空振りだったりゴロを取れる。そういう投球ができている」と語り、山本投手の投球を絶賛しました。

今季メジャー2年目を迎えた山本投手は、30試合に先発し、メジャー自身初となる2桁勝利を達成。チーム最多の12勝をマークしエースとしても躍動を見せました。さらに防御率2.49はリーグ2位の数字となっています。

今季の躍進の要因について、井口さんは球種の変化について言及。「去年はどちらかというとまっすぐと縦のカーブが中心で、右打者が“踏み込みやすい”投手だった。今年はシンカー系のボールを覚えて、横幅も広がっていく投球ができた。これによって打者が踏み込めないんですよね」と語りました。山本投手のシンカーの投球数は昨季の41球と比べ、今季は209球と激増。右打者の内角に食い込むボールを取り入れたことで、外角のボールを生かせるようになり、対右打者の被打率も昨季.263から今季.191に改善しました。

ワールドシリーズでも、このボールを生かした投球を見せた山本投手。第6戦では内角へのシンカー系のボールで打者を打ち取っていましたが、第7戦のここぞの場面では外角のスプリットを投じます。前日のシンカーの印象が強い打者はこれに対応できず、ゲームセットとなった併殺打の場面でもスプリットを投じていました。

(11月9日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)