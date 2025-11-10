お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月10日の放送は大竹まことがお休み。作家の古谷経衡氏と月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹が、ゲストの女装パフォーマーでエッセイストのブルボンヌ氏を迎えて話を伺った。

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。女装パフォーマーでエッセイスト、わたくしたちも大好きなブルボンヌさんです」

ブルボンヌ「よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「今日もきらびやかな」

江里子「素敵で。ボブもお決まりでいらして」

ブルボンヌ「たまにラジオの時、横着してね、おっさんで来ちゃうこともあるんですけども、今日は久しぶりにお招きいただいたので正装です。でもね、ウィッグは…ウィッグじゃないんでしょうけど、古谷さんに負けてる気がします」

古谷「（笑）ボクは天然ですから」

江里子「私たち、大竹さんがいらっしゃらない時にお呼びしたらってリクエストを。どなたかいらっしゃいませんかっていう話の時にブルボンヌさんのお名前をちょっと出させていただきまして」

ブルボンヌ「うれしい。最初、大竹様にもお会いできると思って、勝手に好みのタイプですとか言おうかと思ってたんですけど。でも代わりに古谷さん、いますからね」

スタジオ（笑）

江里子「あの、同世代…、なんか年齢、あのなんか。デーモン小暮閣下みたいに非公表とかそういうことはないんですよね」

ブルボンヌ「全然。先日54歳になったおじさんです」

江里子「あ、おめでとうございます」

古谷「全然見えないですね」

ブルボンヌ「そういうこと、みんなに言ってるんでしょ？」

古谷「いえいえ、もう、全然全く見えません」

ブルボンヌ「まあ実際ね、地肌って眼球ぐらいですからね。あと全部塗りたくってますからね」

江里子「でも、私たちお会いするときは、まあ、あの、割と、本当に、あの、何ていうか、フル装備でいらっしゃることが多くて、私達と同い年って思ってなかったんで、本当になんか、永遠の19歳っていうのはちょっとあれかもですけど（笑）」

ブルボンヌ「なんか抹消された三姉妹ぐらいに思ってますよ」

スタジオ（笑）

ブルボンヌ「偶然、ショーとかも被ってたというかね。この間もトルコ行進曲、私やってきたんですよ」

江里子「あ、そうですか。以前に新宿二丁目のLGBTの方のイベントに私たち呼んでいただいて、お邪魔した時に、ブルボンヌさんと初めてお会いして。もちろんお名前は伺ってたんですけど、ブルボンヌさんの方からお声かけていただいて、その時はカジュアルなブルボンヌさんでらしたんですよね。眼球以外もちょっとね。ブルボンヌさんはブルボンヌさんで、トルコ行進曲を」

ブルボンヌ「たまたま同じ音源でやってらっしゃるわと思って、勝手にシンパシーを感じてしまって」

古谷「ブルボンヌさんと阿佐ヶ谷姉妹さんは結構長いお付き合い？」

ブルボンヌ「最初はだいぶ前ですよね、あれ。私がやっていたローカル局のラジオ番組のゲストに出ていただけるかなと思って、ドキドキでお声がけしたら引き受けてくださって。感謝するばっかりです」