高橋ひかるがハロウィン当日、自身のインスタグラムで披露した“プライベート初コスプレ”が話題をさらった。彼女が選んだのは、人気アニメ『チェンソーマン』に登場するレゼ。黒リボン付きの白いノースリーブシャツ、爆弾のピンを模したチョーカー、そしてウイッグまで完璧に仕上げたその姿は、まるで画面から飛び出してきたような完成度だ。

「これまでも好きなアニメやゲームのキャラをやってみたかったけどできずで、、。今回念願の！」とコメントを添えた高橋。投稿には「最強最かわ！」「実写化の時はお願いしたい」「イケメンすぎる」と絶賛が寄せられた。レゼ編を読み返しながら主題歌を聴いてHIITトレーニングをするという一文からも、作品への愛が伝わってくる。

さらに「本当はクァンシ様にもなりたくてね。刀は買いました」と別キャラへの意欲ものぞかせ、ファンの期待はさらに高まった。モデル、俳優、タレントとしてマルチに活躍する彼女だが、今回のコスプレはその表現力の豊かさを改めて印象づけた。SNS上では「もう公式で採用してほしい」「完成度がプロ級」といった声も相次ぎ、遊び心と美しさを兼ね備えた新たな一面を見せた形だ。

参考：https://www.instagram.com/p/DQd3u7YkzVc/