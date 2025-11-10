相川七瀬 （C）ORICON NewS inc.

　歌手の相川七瀬（50）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。8日にデビュー30周年の記念ライブを行った相川は、豪華アーティストとの楽屋でのオフショットを披露した。

　「昨日の本番終わりの楽屋にて」と書き始めた投稿では「軽いお疲れ様を　上杉昇さん　土屋アンナちゃん　つるの剛士くん　倖田來未ちゃん　TRF CHIHARUさん　＝LOVEのしょうこちゃん」と続けた。写真では、つるのや倖田らと笑顔でポーズを決めた。

　また、相川がファンを公言しているプロ野球・横浜DeNAベイスターズの大和、森原康平らとの集合写真も上げ「みんなで乾杯させて頂きました　ありがたや」と感謝した。

　コメント欄には「30周年おめでとう」「豪華な顔ぶれ」などの声が寄せられた。