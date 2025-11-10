相川七瀬、楽屋のオフショット披露 倖田來未＆つるの剛士、DeNA戦士も… ファン「豪華な顔ぶれ」
歌手の相川七瀬（50）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。8日にデビュー30周年の記念ライブを行った相川は、豪華アーティストとの楽屋でのオフショットを披露した。
【写真】仲良さそう…ピースで写真に収まる相川七瀬＆倖田來未※写真5枚目
「昨日の本番終わりの楽屋にて」と書き始めた投稿では「軽いお疲れ様を 上杉昇さん 土屋アンナちゃん つるの剛士くん 倖田來未ちゃん TRF CHIHARUさん ＝LOVEのしょうこちゃん」と続けた。写真では、つるのや倖田らと笑顔でポーズを決めた。
また、相川がファンを公言しているプロ野球・横浜DeNAベイスターズの大和、森原康平らとの集合写真も上げ「みんなで乾杯させて頂きました ありがたや」と感謝した。
コメント欄には「30周年おめでとう」「豪華な顔ぶれ」などの声が寄せられた。
