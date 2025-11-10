2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが8日、1月3、4日にさいたまスーパーアリーナで開催する6年ぶりのワンマンライブのSTPR TICKET・プレイガイド先行受け付けをスタートした。タイトルは「ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ」に決定。出身地の埼玉での凱旋ライブに、「年明けからみんなに会えるのがうれしい」とコメントした。

2026年は、すとぷり結成10周年イヤー。そんな節目の年の幕開けを、ワンマンライブで盛り上げるころんの意気込みは、相当だ。「笑わせる自信しかない。ライブってこんなに楽しいんだなって思ってもらえる内容にします。2日で全3公演。それぞれ違う曲も歌うし、サプライズもあります」と予告した。

すでに、12月17日発売の2ndソロアルバム「空色エンドロール」の制作とともに、ライブのセットリストを考えるなど準備を進めている。スペシャルグッズ付き指定席では、アクリルキーホルダーやアクリルペンライト、リバーシブルポーチなどが付いてくるとも明かした。

すとぷりの各メンバーのワンマンライブは、莉犬が8月に、さとみが9月に行い、ころんが3人目となる予定だ。