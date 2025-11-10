西日本フィナンシャルホールディングス <7189> [東証Ｐ] が11月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比31.0％増の309億円に拡大し、従来予想の260億円を上回って着地。

通期計画の550億円に対する進捗率は56.2％となり、5年平均の56.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の240億円に伸びる計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の90円→110円(前期は75円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の184億円に急拡大した。



