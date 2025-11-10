Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼óÂáÊá¤Ë¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¡×£Î£È£ËÅÞ¤¬²ñ¸«¡ÖË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Ë½êÂ°¤·¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬10Æü²ñ¸«¤·¡¢ÅÞ¼ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
NHKÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¸©µÄ²ñ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤òÌ³¤á1·î¤Ë»àË´¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢9Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÞ¼ó¤¬ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÄÄ¼Õ¤·¤¿ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢ÂáÊá¸å¤ÏÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎäÀÅ¤«¤Ä¸øÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¹ñ²ñ³èÆ°¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£