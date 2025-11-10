女性ヴィランの“急所攻め”に青影悶絶！「おい…そこは、まずいだろ」＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月9日（日）に放送された第3話では、青影（木村慧人）が女性ヴィランである闇姫（山本千尋）に急所を掴まれ…!?

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】そこまでするの!? 闇姫の容赦ない“急所掴み”

◆「俺のアソコ何かが掴んでる！」

第3話では、佐治新太郎（大八木凱斗）に顔を変えて織田家の忍を選抜する試験に紛れ込んでいた金目教の傀儡甚内（細田龍之介）が正体を明かし、赤影（佐藤大樹）たちに牙をむいた。

赤影たちはとっさに攻撃の姿勢を見せるが、そこに金目教の闇姫（山本千尋）も襲撃に加わり、彼女の長い髪を使った忍術によって一同は次々と身動きが取れなくなっていく。

髪は青影の“急所”にもまとわりつき、青影は「おい…そこは、まずいだろ」と困惑。さらに次の瞬間衝撃が走り、「いってえ！」と叫び声をあげる。

青影は「俺のアソコ何かが掴んでる！」と赤影に助けを求めるが、そのまま外に引っ張られていってしまった…。