黒糖をかじったような濃厚さ！　奄美大島の黒糖焼酎、固形仕込みならではの深い風味が衝撃だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鹿児島・奄美大島の酒造場『富田酒造場』です。

「まーらん舟固形仕込み」3065円／720ml『富田酒造場』（鹿児島県奄美大島）

徳之島の徳南製糖の黒糖がこだわり。この2025年版はさらに黒糖の風味を出すため、溶解処理をせずに固形のままで仕込んだという。ガツンと効いた黒糖の深みのある甘みと香りは圧巻。

黒糖をかじったような濃厚さとミネラル感の一体感が素晴らしい！（ライター・井島）

今回参加したメンバー

（井島）芋や黒糖の旨みが強い甘めの焼酎が好み。最近流行のハーブ系にも目覚めつつある

（荒川）最近焼酎を飲み始めた新米編集者。香り系からハマったクチで、今はお湯割りにもお熱

（池田）焼酎への造詣はメンバー1。昔ながらのお湯割りから最近の香り系まで守備範囲も広い

（戎）クラフトビールと焼酎ソーダ割りをこよなく愛す。特にハーブなどを使ったボタニカル系が好み

※画像ギャラリーでは、編集部が厳選した様々なシーンで楽しめる”万能焼酎”の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、文／井島加恵、池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※価格はすべて購入時の参考価格です。（税込み）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

