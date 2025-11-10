11月9日、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系、以下『ゴジュウジャー』）が放送されたが、同作のヒロインを務める女優・今森茉耶がオープニング映像に映らず、視聴者に衝撃を与えた。クライマックスに差しかかるなか、彼女の存在が“タブー”になりつつあるようだ。

一河角乃/ゴジュウユニコーンとして出演していた今森だが、8日に番組からの降板が明らかになった。

「現在19歳の今森さんの飲酒行為が発覚したため、所属事務所から契約を解除され、降板になったのです。これにより当日の放送が注目されていたところ、オープニング映像に今森さんの名前はなく、キャスト紹介の映像もありませんでした。“変身”後のスーツ姿のゴジュウユニコーンは映ったものの、声は声優の前川綾香さんのアフレコに差し替えられたのです」（スポーツ紙記者）

今森は2022年に芸能界入りし、2023年3月の『週刊プレイボーイ』（集英社）でグラビアを飾って注目を集める。同年5月に『ミスマガジン2023』のグランプリに選ばると、2025年2月に戦隊シリーズのヒロインに抜てきされた。しかし、9月にもスキャンダルを取りざたされていた。

「9月の『文春オンライン』で、今森さんと『ゴジュウジャー』の主人公・ゴジュウウルフの“中の人”を務めたスタントマンで俳優の浅井宏輔さんと不倫関係にあったと伝えられたのです。翌週、同誌には、続報として、サッカー日本代表選手との二股疑惑も掲載され、衝撃を与えました」（芸能記者）

不倫報道に続くヒロインの降板劇を受け、Xでは

《ゴジュウジャーの人、完全に戦隊シリーズを終わらせた黒歴史として名を残しちゃったな…》

《こんな終盤に来てスキャンダルで女優が降板なんてスーパー戦隊史上初めてやろ。ゴジュウジャー。つくづく女優の人選を誤ったな》

《戦隊物ラスト作品になるゴジュウジャーがもう黒歴史作品になるの確定してて草も生えない》

など、呆れるユーザーがあふれている。

スーパー戦隊シリーズは1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』から50年にわたって親しまれてきたが、10月31日に複数のメディアで『ゴジュウジャー』をもってシリーズが終了することが報じられた。

「シリーズ集大成と見られる今作ですが、クライマックスに差しかかるなか、ヒロインを務める女優の不倫疑惑、未成年飲酒という不祥事が取りざたされる異例の事態になりました。

降板発表後、今森さんのXは非公開となっており、Instagramは『ゴジュウジャー』の告知も含めたすべての投稿が削除。番組公式ホームページからも彼女の写真だけが消え、存在そのものが“タブー”扱いになり、最後の最後でシリーズの歴史を汚してしまったと感じる視聴者も多いのでしょう」（前出・芸能記者）

子どもたちに夢を与え続けてきた戦隊シリーズ。ヒロインの降板で歴史を閉じるのは何とも残念だ。