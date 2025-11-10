宮入バ、上期経常は3倍増益で上振れ着地

宮入バルブ製作所 <6495> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.0倍の3900万円に急拡大し、従来予想の3000万円を上回って着地。

ただ通期計画の1億6000万円に対する進捗率は24.4％にとどまり、5年平均の38.6％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比2.0倍の1億2100万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は1400万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→1.2％に改善した。



株探ニュース

