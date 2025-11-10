乃木坂46一ノ瀬美空『B.L.T.』先行カット解禁！田村真佑＆愛宕心響も登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46・一ノ瀬美空が、『B.L.T.1月号』（11月28日発売）にてソロ初表紙を飾る。

■一ノ瀬美空、多幸感溢れるグラビアで魅了

11月26日に40thシングル「ビリヤニ」をリリースする乃木坂46から、5期生の一ノ瀬美空が表紙と巻頭グラビアに登場。

一ノ瀬は、2023年発売の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の選抜入りを果たして以来、最新曲「ビリヤニ」まで連続して選抜メンバーとして活躍するなど、いまやグループの中心を担う存在。TBSの朝の情報番組『THE TIME,』のレギュラーを3月まで務め、バラエティ番組やファッションイベントにも多数出演し、活動の幅を広げている。

そんな一ノ瀬を、海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して撮影を敢行。柔らかな陽の光の中で、彼女らしい屈託のない笑顔や、自然体の表情など、等身大の魅力そのままに切り取った。ページをめくるたびに心がほどけていくような、幸せな時間を感じられるグラビアに仕上がっている。

■4期生・田村真佑、三者三様の衣装で魅せる力強さと凛とした美しさ

中面グラビアには、約4年ぶりに田村真佑が『B.L.T.』に登場。今回は、自然の中で彼女の持つ力強さと凛とした美しさを表現すべく、清々しい空気に包まれたロケーションでの撮影を敢行した。あいにくの天気となったものの、その霧がかった山々が幻想的な雰囲気を生み、田村真佑のクールで芯のある佇まいをより際立たせた。メンズライクなセットアップ、水色のローゲージニットにハイソックス、白シャツスタイルと、三者三様の衣装で魅せる“今”の田村真佑を、じっくりと堪能してほしい。

■6期生連載第2回は、愛宕心響が「残響」をテーマに撮影

乃木坂46・6期生の連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」第2回には、愛宕心響が登場。毎号異なるテーマでメンバーの魅力を掘り下げる本企画。今回は、彼女の名前にもある“響”の文字にちなみ、テーマを「残響」として撮影を行った。舞台となったのは、都会の中にありながら静けさを感じられる自然のロケーション。街の喧騒から少し離れたその空間で、愛宕が放つ澄んだ存在感を、響き合うように丁寧に切り取っている。お淑やかで美しく、余韻を残すカットの数々をぜひ堪能しよう。

メイン写真：PHOTO BY 細居幸次郎

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『B.L.T.』2026年1月号

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「ビリヤニ」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

■関連リンク

B.L.T.web

https://bltweb.jp/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com