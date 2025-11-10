すみれ、美バストのぞく穴開きニットワンピ姿に反響「反則です」「たまりません」「セクシー」
タレントのすみれ（35）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。美バストのぞくニットワンピ姿を披露した。
【写真】「そのニット反則です」美バストのぞく穴開きワンピ姿を披露したすみれ
すみれは「Congratulations on your 55th year @tokyoweekender Got to sing and hang with the best! Special thanks to my good friend @lesliekeesuper Wearing the ever so elegant @livianacontiofficial」のコメントとともに、胸元が楕円形に開いたベージュのニットワンピ姿での膝上ショット3枚と、上半身アップの計4枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「すみれさん、髪型似合ってます 色気も更に増してきてたまりません」「セクシー」「素敵すぎる」「そのニット反則です」「めちゃくちゃ綺麗です」などのコメントが寄せられている。
