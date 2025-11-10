[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1431銘柄・下落1470銘柄（東証終値比）
11月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2964銘柄。東証終値比で上昇は1431銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は245円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6958> 日本ＣＭＫ 510 +55（ +12.1%）
2位 <7220> 武蔵精密 3530 +300（ +9.3%）
3位 <9301> 三菱倉 1195 +98.0（ +8.9%）
4位 <8029> ルックＨＤ 3000 +237（ +8.6%）
5位 <8835> 太平発 835 +57（ +7.3%）
6位 <6753> シャープ 910 +61.6（ +7.3%）
7位 <4258> 網屋 4199.5 +264.5（ +6.7%）
8位 <9405> 朝日放送ＨＤ 783.1 +49.1（ +6.7%）
9位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3070 +191.5（ +6.7%）
10位 <2432> ディーエヌエ 2780 +172.0（ +6.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 74 -27（ -26.7%）
2位 <4182> 菱ガス化 2486 -471.0（ -15.9%）
3位 <8226> 理経 472 -70（ -12.9%）
4位 <9753> ＩＸナレッジ 1321 -195（ -12.9%）
5位 <4911> 資生堂 2265 -320.5（ -12.4%）
6位 <8101> クレオス 2000 -275（ -12.1%）
7位 <6155> 高松機械 452.5 -59.5（ -11.6%）
8位 <3917> アイリッジ 452.2 -53.8（ -10.6%）
9位 <4415> ブロードＥ 1070 -117（ -9.9%）
10位 <3934> ベネフィＪ 1795 -194（ -9.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 910 +61.6（ +7.3%）
2位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3070 +191.5（ +6.7%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2780 +172.0（ +6.6%）
4位 <5333> ガイシ 3000 +83.0（ +2.8%）
5位 <9008> 京王 3750 +70.0（ +1.9%）
6位 <5631> 日製鋼 9000 +128（ +1.4%）
7位 <7453> 良品計画 3479 +37.0（ +1.1%）
8位 <6103> オークマ 3388.5 +23.5（ +0.7%）
9位 <3099> 三越伊勢丹 2489.5 +16.5（ +0.7%）
10位 <6645> オムロン 3888.9 +24.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 2265 -320.5（ -12.4%）
2位 <8802> 菱地所 3228 -161.0（ -4.8%）
3位 <8354> ふくおかＦＧ 4370 -187（ -4.1%）
4位 <7752> リコー 1357.4 -10.6（ -0.8%）
5位 <4021> 日産化 5100 -34（ -0.7%）
6位 <9107> 川崎汽 2085 -11.0（ -0.5%）
7位 <9433> ＫＤＤＩ 2620.5 -13.0（ -0.5%）
8位 <6326> クボタ 2095.9 -9.6（ -0.5%）
9位 <3092> ＺＯＺＯ 1286.9 -5.6（ -0.4%）
10位 <3861> 王子ＨＤ 782.2 -3.4（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
