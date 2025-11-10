　11月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2964銘柄。東証終値比で上昇は1431銘柄、下落は1470銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが122銘柄、値下がりは99銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は245円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6958>　日本ＣＭＫ　　　　　510　　 +55（ +12.1%）
2位 <7220>　武蔵精密　　　　　 3530　　+300（　+9.3%）
3位 <9301>　三菱倉　　　　　　 1195　 +98.0（　+8.9%）
4位 <8029>　ルックＨＤ　　　　 3000　　+237（　+8.6%）
5位 <8835>　太平発　　　　　　　835　　 +57（　+7.3%）
6位 <6753>　シャープ　　　　　　910　 +61.6（　+7.3%）
7位 <4258>　網屋　　　　　　 4199.5　+264.5（　+6.7%）
8位 <9405>　朝日放送ＨＤ　　　783.1　 +49.1（　+6.7%）
9位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3070　+191.5（　+6.7%）
10位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2780　+172.0（　+6.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　 74　　 -27（ -26.7%）
2位 <4182>　菱ガス化　　　　　 2486　-471.0（ -15.9%）
3位 <8226>　理経　　　　　　　　472　　 -70（ -12.9%）
4位 <9753>　ＩＸナレッジ　　　 1321　　-195（ -12.9%）
5位 <4911>　資生堂　　　　　　 2265　-320.5（ -12.4%）
6位 <8101>　クレオス　　　　　 2000　　-275（ -12.1%）
7位 <6155>　高松機械　　　　　452.5　 -59.5（ -11.6%）
8位 <3917>　アイリッジ　　　　452.2　 -53.8（ -10.6%）
9位 <4415>　ブロードＥ　　　　 1070　　-117（　-9.9%）
10位 <3934>　ベネフィＪ　　　　 1795　　-194（　-9.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　　910　 +61.6（　+7.3%）
2位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3070　+191.5（　+6.7%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2780　+172.0（　+6.6%）
4位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3000　 +83.0（　+2.8%）
5位 <9008>　京王　　　　　　　 3750　 +70.0（　+1.9%）
6位 <5631>　日製鋼　　　　　　 9000　　+128（　+1.4%）
7位 <7453>　良品計画　　　　　 3479　 +37.0（　+1.1%）
8位 <6103>　オークマ　　　　 3388.5　 +23.5（　+0.7%）
9位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2489.5　 +16.5（　+0.7%）
10位 <6645>　オムロン　　　　 3888.9　 +24.9（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4911>　資生堂　　　　　　 2265　-320.5（ -12.4%）
2位 <8802>　菱地所　　　　　　 3228　-161.0（　-4.8%）
3位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 4370　　-187（　-4.1%）
4位 <7752>　リコー　　　　　 1357.4　 -10.6（　-0.8%）
5位 <4021>　日産化　　　　　　 5100　　 -34（　-0.7%）
6位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2085　 -11.0（　-0.5%）
7位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2620.5　 -13.0（　-0.5%）
8位 <6326>　クボタ　　　　　 2095.9　　-9.6（　-0.5%）
9位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1286.9　　-5.6（　-0.4%）
10位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　782.2　　-3.4（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

