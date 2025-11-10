明日の決算発表予定 ＳＢＧ、ソニーＧ、川重など244社 (11月10日)
11月11日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<5036> ＪＢＳ [東Ｐ]
など8社
◆第1四半期決算：
<8928> 穴吹興産 [東Ｓ]
など2社
◆第2四半期決算：
<1801> 大成建 [東Ｐ]
<1812> 鹿島 [東Ｐ]
<2181> パーソルＨＤ [東Ｐ]
<2264> 森永乳 [東Ｐ]
<4183> 三井化学 [東Ｐ]
<5233> 太平洋セメ [東Ｐ]
<5262> 日ヒュム [東Ｐ]
★<6525> コクサイエレ [東Ｐ]
★<6758> ソニーＧ [東Ｐ]
★<7012> 川重 [東Ｐ]
<8524> 北洋銀 [東Ｐ]
<9735> セコム [東Ｐ]
など87社
◆第3四半期決算：
<2587> サントリＢＦ [東Ｐ]
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<4186> 東応化 [東Ｐ]
など14社
■引け後発表
◆本決算：
<7806> ＭＴＧ [東Ｇ]
など7社
◆第1四半期決算：
<4575> ＣＡＮＢＡＳ [東Ｇ]
など5社
◆第2四半期決算：
<1963> 日揮ＨＤ [東Ｐ]
<2531> 宝ＨＬＤ [東Ｐ]
<2607> 不二製油 [東Ｐ]
<3291> 飯田ＧＨＤ [東Ｐ]
★<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5021> コスモＨＤ [東Ｐ]
<5706> 三井金属 [東Ｐ]
<5711> 三菱マ [東Ｐ]
★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
<7550> ゼンショＨＤ [東Ｐ]
<7867> タカラトミー [東Ｐ]
<8088> 岩谷産 [東Ｐ]
<8252> 丸井Ｇ [東Ｐ]
★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
<8830> 住友不 [東Ｐ]
<9005> 東急 [東Ｐ]
<9401> ＴＢＳＨＤ [東Ｐ]
★<9984> ＳＢＧ [東Ｐ]
など78社
◆第3四半期決算：
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<262A> インターメス [東Ｐ]
<268A> リガクＨＤ [東Ｐ]
<319A> 技術承継機構 [東Ｇ]
★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
<4967> 小林製薬 [東Ｐ]
<6383> ダイフク [東Ｐ]
<6481> ＴＨＫ [東Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
など22社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第2四半期決算：
<4732> ＵＳＳ [東Ｐ] (前回15:40)
★<5253> カバー [東Ｇ] (前回15:30)
など14社
◆第3四半期決算：
<4583> カイオム [東Ｇ] (前回16:00)
など7社
合計244社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
