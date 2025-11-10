※決算発表の集中期間(10月24日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

11月11日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<5036> ＪＢＳ [東Ｐ]
　　　など8社
　　◆第1四半期決算：
　　　<8928> 穴吹興産 [東Ｓ]
　　　など2社
　　◆第2四半期決算：
　　　<1801> 大成建 [東Ｐ]
　　　<1812> 鹿島 [東Ｐ]
　　　<2181> パーソルＨＤ [東Ｐ]
　　　<2264> 森永乳 [東Ｐ]
　　　<4183> 三井化学 [東Ｐ]
　　　<5233> 太平洋セメ [東Ｐ]
　　　<5262> 日ヒュム [東Ｐ]
　　★<6525> コクサイエレ [東Ｐ]
　　★<6758> ソニーＧ [東Ｐ]
　　★<7012> 川重 [東Ｐ]
　　　<8524> 北洋銀 [東Ｐ]
　　　<9735> セコム [東Ｐ]
　　　など87社
　　◆第3四半期決算：
　　　<2587> サントリＢＦ [東Ｐ]
　　　<3659> ネクソン [東Ｐ]
　　　<4186> 東応化 [東Ｐ]
　　　など14社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<7806> ＭＴＧ [東Ｇ]
　　　など7社
　　◆第1四半期決算：
　　　<4575> ＣＡＮＢＡＳ [東Ｇ]
　　　など5社
　　◆第2四半期決算：
　　　<1963> 日揮ＨＤ [東Ｐ]
　　　<2531> 宝ＨＬＤ [東Ｐ]
　　　<2607> 不二製油 [東Ｐ]
　　　<3291> 飯田ＧＨＤ [東Ｐ]
　　★<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ]
　　　<5019> 出光興産 [東Ｐ]
　　　<5021> コスモＨＤ [東Ｐ]
　　　<5706> 三井金属 [東Ｐ]
　　　<5711> 三菱マ [東Ｐ]
　　★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
　　　<7550> ゼンショＨＤ [東Ｐ]
　　　<7867> タカラトミー [東Ｐ]
　　　<8088> 岩谷産 [東Ｐ]
　　　<8252> 丸井Ｇ [東Ｐ]
　　★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
　　　<8830> 住友不 [東Ｐ]
　　　<9005> 東急 [東Ｐ]
　　　<9401> ＴＢＳＨＤ [東Ｐ]
　　★<9984> ＳＢＧ [東Ｐ]
　　　など78社
　　◆第3四半期決算：
　　　<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
　　　<262A> インターメス [東Ｐ]
　　　<268A> リガクＨＤ [東Ｐ]
　　　<319A> 技術承継機構 [東Ｇ]
　　★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
　　　<4967> 小林製薬 [東Ｐ]
　　　<6383> ダイフク [東Ｐ]
　　　<6481> ＴＨＫ [東Ｐ]
　　　<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
　　　など22社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆第2四半期決算：
　　　<4732> ＵＳＳ [東Ｐ] 　　　(前回15:40)
　　★<5253> カバー [東Ｇ] 　　　(前回15:30)
　　　など14社
　　◆第3四半期決算：
　　　<4583> カイオム [東Ｇ] 　　(前回16:00)
　　　など7社
　　合計244社

