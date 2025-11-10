TBS NEWS DIG Powered by JNN

10日午後4時23分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の七戸町とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、秋田県の井川町、由利本荘市、大仙市、それに仙北市、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
七戸町　おいらせ町

□岩手県
宮古市　山田町　普代村
野田村　盛岡市　滝沢市
紫波町　矢巾町　花巻市
奥州市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　石巻市

□秋田県
井川町　由利本荘市　大仙市
仙北市

□山形県
中山町

■震度2
□青森県
八戸市　十和田市　三沢市
野辺地町　六戸町　横浜町
東北町　六ヶ所村　三戸町
五戸町　田子町　青森南部町
階上町　新郷村　青森市
五所川原市　つがる市　平内町
外ヶ浜町　板柳町　鶴田町
黒石市　藤崎町　田舎館村
むつ市　大間町　東通村

□岩手県
久慈市　岩泉町　田野畑村
二戸市　八幡平市　雫石町
岩手町　一戸町　北上市
遠野市　一関市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町　釜石市
住田町　大槌町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
仙台宮城野区　仙台若林区　東松島市
富谷市　松島町　利府町
大和町　大郷町　大衡村
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　宮城川崎町
丸森町　亘理町　山元町

□秋田県
能代市　男鹿市　潟上市
藤里町　三種町　五城目町
八郎潟町　大潟村　秋田市
にかほ市　横手市　湯沢市
秋田美郷町　羽後町　大館市
鹿角市　北秋田市

□山形県
寒河江市　上山市　村山市
天童市　東根市　山辺町
河北町　鶴岡市　酒田市
三川町　庄内町　遊佐町
最上町　真室川町　高畠町
山形川西町　白鷹町

□北海道
函館市

□福島県
福島市　桑折町　国見町
南相馬市　双葉町

□茨城県
常陸太田市

□新潟県
村上市

■震度1
□青森県
今別町　中泊町　弘前市
平川市　鰺ヶ沢町　深浦町
西目屋村

□岩手県
岩手洋野町　葛巻町　軽米町
九戸村　大船渡市

□宮城県
南三陸町　仙台青葉区　仙台太白区
仙台泉区　塩竈市　七ヶ浜町
白石市　七ヶ宿町　村田町

□秋田県
八峰町　東成瀬村　小坂町
上小阿仁村

□山形県
尾花沢市　山形朝日町　大江町
大石田町　新庄市　舟形町
大蔵村　鮭川村　戸沢村
米沢市　南陽市　山形小国町

□北海道
札幌北区　札幌東区　札幌手稲区
札幌清田区　千歳市　檜山江差町
長沼町　苫小牧市　厚真町
むかわ町　標茶町　標津町
別海町

□福島県
郡山市　須賀川市　浅川町
いわき市　浪江町

□茨城県
ひたちなか市　石岡市　筑西市

□新潟県
新潟北区　新潟東区　新潟南区
新潟西蒲区　新発田市　五泉市
阿賀野市　胎内市　聖籠町
阿賀町　加茂市　南魚沼市

□群馬県
群馬明和町

□埼玉県
加須市　春日部市　宮代町

□東京都
東京江戸川区

□山梨県
忍野村

□長野県
諏訪市

