10日午後4時23分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の七戸町とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、秋田県の井川町、由利本荘市、大仙市、それに仙北市、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

七戸町 おいらせ町



□岩手県

宮古市 山田町 普代村

野田村 盛岡市 滝沢市

紫波町 矢巾町 花巻市

奥州市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 石巻市



□秋田県

井川町 由利本荘市 大仙市

仙北市



□山形県

中山町

■震度2

□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 三戸町

五戸町 田子町 青森南部町

階上町 新郷村 青森市

五所川原市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 板柳町 鶴田町

黒石市 藤崎町 田舎館村

むつ市 大間町 東通村



□岩手県

久慈市 岩泉町 田野畑村

二戸市 八幡平市 雫石町

岩手町 一戸町 北上市

遠野市 一関市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町 釜石市

住田町 大槌町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

仙台宮城野区 仙台若林区 東松島市

富谷市 松島町 利府町

大和町 大郷町 大衡村

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 山元町



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 三種町 五城目町

八郎潟町 大潟村 秋田市

にかほ市 横手市 湯沢市

秋田美郷町 羽後町 大館市

鹿角市 北秋田市



□山形県

寒河江市 上山市 村山市

天童市 東根市 山辺町

河北町 鶴岡市 酒田市

三川町 庄内町 遊佐町

最上町 真室川町 高畠町

山形川西町 白鷹町



□北海道

函館市



□福島県

福島市 桑折町 国見町

南相馬市 双葉町



□茨城県

常陸太田市



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

今別町 中泊町 弘前市

平川市 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村



□岩手県

岩手洋野町 葛巻町 軽米町

九戸村 大船渡市



□宮城県

南三陸町 仙台青葉区 仙台太白区

仙台泉区 塩竈市 七ヶ浜町

白石市 七ヶ宿町 村田町



□秋田県

八峰町 東成瀬村 小坂町

上小阿仁村



□山形県

尾花沢市 山形朝日町 大江町

大石田町 新庄市 舟形町

大蔵村 鮭川村 戸沢村

米沢市 南陽市 山形小国町



□北海道

札幌北区 札幌東区 札幌手稲区

札幌清田区 千歳市 檜山江差町

長沼町 苫小牧市 厚真町

むかわ町 標茶町 標津町

別海町



□福島県

郡山市 須賀川市 浅川町

いわき市 浪江町



□茨城県

ひたちなか市 石岡市 筑西市



□新潟県

新潟北区 新潟東区 新潟南区

新潟西蒲区 新発田市 五泉市

阿賀野市 胎内市 聖籠町

阿賀町 加茂市 南魚沼市



□群馬県

群馬明和町



□埼玉県

加須市 春日部市 宮代町



□東京都

東京江戸川区



□山梨県

忍野村



□長野県

諏訪市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。