青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度3の地震 青森県・七戸町、おいらせ町、岩手県・宮古市
10日午後4時23分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の七戸町とおいらせ町、岩手県の宮古市、山田町、普代村、野田村、盛岡市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、秋田県の井川町、由利本荘市、大仙市、それに仙北市、山形県の中山町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
七戸町 おいらせ町
□岩手県
宮古市 山田町 普代村
野田村 盛岡市 滝沢市
紫波町 矢巾町 花巻市
奥州市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
□秋田県
井川町 由利本荘市 大仙市
仙北市
□山形県
中山町
■震度2
□青森県
八戸市 十和田市 三沢市
野辺地町 六戸町 横浜町
東北町 六ヶ所村 三戸町
五戸町 田子町 青森南部町
階上町 新郷村 青森市
五所川原市 つがる市 平内町
外ヶ浜町 板柳町 鶴田町
黒石市 藤崎町 田舎館村
むつ市 大間町 東通村
□岩手県
久慈市 岩泉町 田野畑村
二戸市 八幡平市 雫石町
岩手町 一戸町 北上市
遠野市 一関市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町 釜石市
住田町 大槌町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
仙台宮城野区 仙台若林区 東松島市
富谷市 松島町 利府町
大和町 大郷町 大衡村
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 宮城川崎町
丸森町 亘理町 山元町
□秋田県
能代市 男鹿市 潟上市
藤里町 三種町 五城目町
八郎潟町 大潟村 秋田市
にかほ市 横手市 湯沢市
秋田美郷町 羽後町 大館市
鹿角市 北秋田市
□山形県
寒河江市 上山市 村山市
天童市 東根市 山辺町
河北町 鶴岡市 酒田市
三川町 庄内町 遊佐町
最上町 真室川町 高畠町
山形川西町 白鷹町
□北海道
函館市
□福島県
福島市 桑折町 国見町
南相馬市 双葉町
□茨城県
常陸太田市
□新潟県
村上市
■震度1
□青森県
今別町 中泊町 弘前市
平川市 鰺ヶ沢町 深浦町
西目屋村
□岩手県
岩手洋野町 葛巻町 軽米町
九戸村 大船渡市
□宮城県
南三陸町 仙台青葉区 仙台太白区
仙台泉区 塩竈市 七ヶ浜町
白石市 七ヶ宿町 村田町
□秋田県
八峰町 東成瀬村 小坂町
上小阿仁村
□山形県
尾花沢市 山形朝日町 大江町
大石田町 新庄市 舟形町
大蔵村 鮭川村 戸沢村
米沢市 南陽市 山形小国町
□北海道
札幌北区 札幌東区 札幌手稲区
札幌清田区 千歳市 檜山江差町
長沼町 苫小牧市 厚真町
むかわ町 標茶町 標津町
別海町
□福島県
郡山市 須賀川市 浅川町
いわき市 浪江町
□茨城県
ひたちなか市 石岡市 筑西市
□新潟県
新潟北区 新潟東区 新潟南区
新潟西蒲区 新発田市 五泉市
阿賀野市 胎内市 聖籠町
阿賀町 加茂市 南魚沼市
□群馬県
群馬明和町
□埼玉県
加須市 春日部市 宮代町
□東京都
東京江戸川区
□山梨県
忍野村
□長野県
諏訪市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。