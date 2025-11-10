TENBLANK・佐藤健、ソウル公演でi‐dleのミヨンとのサプライズコラボ！
「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」で単独アジアツアー中の佐藤健が、11月8日に行われたソウル公演にて、韓国人気グローバルグループ「i‐dle」のミヨンとサプライズコラボステージを特別披露した。
【写真】TENBLANK・佐藤健、ソウル公演開催！ i‐dleのミヨンも登場
佐藤が主演するNetflixシリーズ『グラスハート』に登場し、現実の世界でもデビューを飾ったバンド・TENBLANK。
10月にTENBLANKとして、横浜・ぴあアリーナMMで大成功を収め、スタートしたアジアツアーは11月1日に台北を回り、11月8日はソウル、KBS ARENAで開催。会場は開演前から熱気のファンに囲まれ、グッズは次々とソールドアウトを出し、韓国での人気も証明した。
イベントは、カリスマあふれる1曲目「MATRIX」から「旋律と結晶」、「約束のうた」まで続けて披露し、会場は一気に熱気に包まれた。その後、トークパートに移り、さまざまな企画が行われた。
最初のコーナー「以心伝心！言葉伝達ゲーム」では、観客との息の合った掛け合いを見せ、全問正解を達成。賞品として韓国で話題のスイーツが贈られた。続く「みんなの想いを健に届け！メッセージツリー！」では、ファンから寄せられたメッセージを佐藤が読み上げ、温かな雰囲気に包まれた。
観客全員が参加したプレゼント企画「ラッキーフリスビー」では、豪華な景品が用意され、当選者は佐藤のサイン入りグッズに加え、セルフィー撮影という特典を獲得。会場は微笑ましい雰囲気に満ち、終始和やかなムードで進行した。
その後、佐藤の初監督作品『永遠前夜』のミュージックビデオについてのトークが始まり、ミュージックビデオに主演として出演したサプライズゲスト、i‐dleのミヨンの登場が発表されると、大きな拍手と感嘆の中、ミヨンがステージに姿を現した。
この日、「永遠前夜」の特別なデュエットでは、佐藤健のピアノ演奏とバンドの伴奏に合わせてミヨンが歌唱し、後半、佐藤健との二人のハーモニーが重なり、美しい旋律が会場を包んだ。さらに、ミヨンの最新曲「Say My Name」も披露し、「練習する時間が少なかった」と言っていた佐藤健だったが、完璧なピアノ演奏とハーモニーによって、より新たな魅力に満ちたステージとして彩られた。
続いて、佐藤健は一人となり、バンドとともに「Citrus」を披露。会場が暗転すると、出演できなかったTENBLANKの宮崎優、町田啓太、志尊淳からのスペシャルメッセージムービーが上映された。その後、佐藤が客席から登場し「Chasing Blurry Lines」を披露して、ファンに最後のあいさつを送った。最後の曲「Glass Heart」を歌い始めると、観客は一斉にスマートフォンのライトを点け、音楽に合わせて振りながら一体となった。会場全体が温かな感動に包まれ、本公演のフィナーレを迎えた。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記
