コットンきょんの妻・まつきりな、産後の体重「母乳のみで7キロ減」入院時の写真添え報告
【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。産後の体重の変化を明かした。
【写真】人気芸人の28歳妻「母乳のみで7キロ減」60キロ当時のビジュ
◆まつきりな、産後の体重「母乳のみで7キロ減」
臨月の時には60キロだった体重が、産後53キロに減少したことを報告したまつき。11月1日の出産報告から短期間で「母乳のみで7キロ減」と体重の変化を記し、入院した部屋と思われる場所でお腹に手を添えて微笑む写真を投稿した。「乳首痛すぎて身を削り散らかしてるけど」と現在の身体の状態についてもつづっていた。
◆まつきりなの投稿に「本当に尊敬」と反響
この投稿に、ファンからは「本当に尊敬」「最高のママ」「めちゃくちゃ頑張ってる」「親近感湧く」といったコメントが寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
