¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£±£´¡½£±£±¹Åç¡Ê£±£°Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡££¹²ó¤ò½ª¤¨¡¢£±£²¡½£¹¡£ÃæÈ×¤Ë£²ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬£±£¸°ÂÂÇ£±£´ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢¤³¤Î½©¤Î½éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òÀè¼è¡£²¬ÎÓ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ËÒ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£¶µå¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢²¬ËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Î²¬ÎÓ¤Ï£´°ÂÂÇ£³ÆÀÅÀ¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Î¿¹²¼¤Ï£µ²ó¤Ë¹ë²÷¤Êº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎËÜ¿¦¤È¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊËÒ¤Ï£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¡¢½é¤á¤ÆÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÂ¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬£·²ó¤Îº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¤Ê¤É£²°ÂÂÇ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤ÎÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÂçÀª¡ÊÂçÀª¡Ë¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡££³ÈÖ¼ê¤Î¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬£²²ó£²¡¿£³¤ò£¹°ÂÂÇ£¹¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤«¤é¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¶â´Ý¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬£µ²óÅÓÃæ¤«¤é¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó£±¡¿£²¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢£±£°²ó¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££±£²Æü¤Þ¤Ç¤ÎµÜºê¹ç½ÉÃæ¤ÎÍ£°ì¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ï¶¯²½»î¹ç¡¦´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤òÀï¤¦¡£