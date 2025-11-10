義務感で医師を目指していた男。父の墓前に自分で見つけた夢を伝える／京の都の香の路 三㉔
『京の都の香の路 三』（霜月星良/KADOKAWA）第24回【全25回】
【漫画】『京の都の香の路 一〜三』を第1回から読む
家族が病院を経営している瀬戸大輝は義務感で医師を目指していたが、二度目の医学部受験に失敗。これ以上、親に迷惑はかけられない…と絶望感にさいなまれていたとき、香老舗の若主人・栄薫に出会う。薫のお店に招かれた大輝は部屋に漂う香りに癒されてお香の魅力を知り、“お香のセラピストになって人を癒したい”という自分の夢を見つけるのだった。薫の元で香の道を学ぶ決意をした大輝は新たな人生を歩み出す――。京都を舞台に描かれる“お香”が紡ぐヒューマンストーリー『京の都の香の路』（全3巻）を好評につき再掲載でお届けします！
