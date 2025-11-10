『あんたが』勝男役を熱演中・竹内涼真、実の妹と過ごす休日のプライベート写真に反響「イケ散らかしてる」「かっこよ」
俳優の竹内涼真（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。妹・たけうちほのか（28）との“兄妹”2ショットを公開した。
【写真】「横顔シルエットかっこよ」竹内涼真、妹と過ごす休日満喫ショット
竹内は「So grateful for my beloved friends.」とつづり、カメラを持ちちゃめっ気ある表情をした写真や、妹との2ショットを披露している。
ほかにも、風に髪の毛がなびいた妹の姿や、竹内のリラックスしたオフの姿、友人らと楽しげに笑いながら歩く姿など素顔が垣間見える自然体の姿を投稿した。
現在、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜 後10:00)で主人公・勝男を演じている竹内の、プライベートショットにファンからは「写真集見てる気分」「こんなに沢山のプライベート写真嬉しい限りです」「イケ散らかしてる」「横顔シルエットかっこよ」などの反響が集まっている。
