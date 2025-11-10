¡Ú¥³¥é¥à¡ÛÄÌ²ß´íµ¡Èó¾ïÍÑ»ñ¶â¤Þ¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ
¡Ö³Ë¤Î·ý¡×¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â²¥¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂÐÃæ¹ñËÇ°×À¯ºö¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊHot Mess¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Î¥³¥é¥à¤Ç¥¿¥¤¥½¥ó¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎµõÀª¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Ï¡ÖËÌµþ¤ÏÈ¿·â¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´ØÀÇ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î°ìÀï¤ËåÌÌ©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«¹ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿ÄãÀÇ½AI¥Á¥Ã¥×384¸Ä¤òÏ¢·ë¤·¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëºÇÀèÃ¼AI¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÀ©ºÛ¤òÆÍÇË¤·¤ÆÆÈ¼«À¸Â¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£º£Ç¯¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Ï16¡¥8¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï6¡¥1¡óÁý¤¨¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐËÉ±Ò»º¶È¤ÈÀèÃ¼µ»½ÑÀ½Â¤¶È¤òÊÄº¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÅö»þ¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤ò³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤ò¤·¤Æ¤âÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó³ÎÊÝ¤Ë5¡Á7Ç¯¤«¤«¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½ÐÀ©¸Â¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡ÖÀ©°µ¤¹¤ë¤è¤ê¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤¬¤è¤êÀ®Ä¹¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸åÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤À¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÏÓ¤ò¤Í¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÅ·Ê¸³ØÅªµ¬ÌÏ¤ÎºâÀ¯¡¦ËÇ°×ÀÖ»ú¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²æ¡¹¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î²£Ë½¤ËÂÐ¹³¤·¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇºÇ°¤Î¾õ¶·¤òÌÈ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¶ÛÄ¥¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯7·î¤Î1¼¡¹ç°ÕÅö»þ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¹ç°Õ¤·¤¿ÁíÅê»ñ³Û3500²¯¥É¥ë¡ÊÌó50Ãû±ß¡Ë¤Î¤¦¤ÁºÇÂç5¡ó¤Î175²¯¥É¥ë¤À¤±¤¬¸½¶âÅê»ñ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÏÂß½Ð¤äÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤È¤³¤í¤¬³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È´°Á´¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¤Î2¼¡¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ç¯´ÖºÇÂç200²¯¥É¥ë¤º¤Ä10Ç¯´Ö¤Ë2000²¯¥É¥ë¤Î¸½¶â¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£Â¤Á¥¶È¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊMASGA¡Ë¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë1500²¯¥É¥ë¤ÏÊÌ¤À¡£¶âÍÆÈÏ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥à¡ËÀ¯ºö¼¼Ä¹¤Ï¡Ö¾¦¶ÈÅª¹çÍýÀ¡×¤¬ºÇÍ¥Àè¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ½ª·èÄê¸¢¤Ï¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤ÎÎ¾ÂØ¥Ö¥í¡¼¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤À¡£¥Ü¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÀ¯¼£Åª·èÄê¤ò²¼¤»¤Ð´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤ÏºÒÆñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆ³°¹ñ¿ÍÄ¾ÀÜÅê»ñ¡ÊFDI¡Ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢ËèÇ¯200²¯¥É¥ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë»ñ¶â¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆâÅê»ñ¤È¸ÛÍÑ¡¢ºâÀ¯¡¦ÄÌ²ß¤Î´ÉÍý¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³°²ß½àÈ÷¹â¤Ï¹ñºÝ¼ý»Ù¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÊÝÁ´¤·¤¿¤ê°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÊÝÍ¤¹¤ëÈó¾ïÍÑ»ñ¶â¤À¡£¤³¤ì¤òÊø¤·¤Æ³¤³°¤ËÄ¾ÀÜÅê»ñ¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Ï¸½ºß¡¢³°²ß½àÈ÷¹â4200²¯¥É¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Íø»Ò¤ÈÇÛÅö¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÂ¤¹¤ì¤Ð³¤³°¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÄÌ²ß´íµ¡¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤âÈ÷¤¨¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÏ·Îý¤ÊÄÌ¾¦¹ñ²È¤é¤·¤¯¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤òÊÆ¹ñ¤È¤Î¹ç°ÕÊ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¾òÌó¤Ç¤Ê¤¤´ÚÊÆ´Ö¤ÎÎ»²ò³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤ÏË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÈã½ÚÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤ï¤á¤Æ´í¸±¤ÊÏÀÍý¤À¡£¹ñ²ÈÍ½»»¤Î¿³µÄ¡¦³ÎÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë·ûË¡Åª¸¢¸Â¤Ï¹ñ²ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ï¹ç°Õ»ö¹à¤òÅ°ÄìÅª¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¸å¤ËÈã½Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾¦¾òÌóË¡13¾ò¤Ï¹ñ²ñÈã½Ú»þ¤Ëºâ¸»Ä´Ã£°Æ¤È¹ñÆâ»º¶ÈÊä´°ÂÐºö¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤È·ÐºÑÉû¼óÁê¤â¹ñ²ñÈã½ÚÆ±°Õ¤ÎÉ¬Í×À¤ò°ÊÁ°¤ËÇ§¤á¤¿¡£´ØÀÇ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë´Ö¤Ë´ë¶È¤ÎÈï³²¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬Ä¶ÅÞÇÉÅª¤Ë¿×Â®¤Ë½èÍý¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
µð³Û¤ÎÂÐÊÆ¸½¶âÅê»ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼º¶È¼Ô¤Îµã¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ÙÂØ´ÉÍý¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÏÂçº®Íð¤¹¤ë¡£Æ±ÌÁ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»þ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¹ñ±×¤ò»à¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÒÆñ¤òÈò¤±¤Æ·òÁ´¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ»¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²æ¡¹¤Ë¤â·èÄêÅª¤Ê°ìÈ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯½èÍýÁõÃÖ¡ÊGPU¡Ë26ËüËç¤ò´Ú¹ñ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¶¯¤¤¤¬À½Â¤¶È¤¬¼å¤¤¡¢²¤½£¤ÏÀ½Â¤¶È¤¬¶¯¤¤¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼å¤¤¡¢´Ú¹ñ¤ÏÁÐÊý¤ÎÎÏÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²æ¡¹¤ÎÉð´ï¤Ï´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤À¡£²ñ¼Ò¤¬»à¤Ì³Ð¸ç¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¡¦Â¤Á¥¡¦¼«Æ°¼Ö»º¶È¤òÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹â¤á¤¿Íûã½竽¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë¡¢Íû·òô¦¡Ê¥¤¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë¡¢Å¢¼þ±Ê¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ë¤Î·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤ÎÂ¤«¤»¤ò³°¤¹²Ì´º¤Êµ¬À©²þ³×¤È»º¶ÈÀ¯ºö¤Ç3¿Í¤ÎÂçÊª¤Î¡ÖÌîÀÅª¾×Æ°¡ÊAnimal spirits¡Ë¡×¤ò´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ËÉü³è¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÖÁµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢·³»öÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£²æ¡¹¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤º¤ËÀ¸Â¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡Êstrategic autonomy¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤½ÂÐÊÆ¸½¶âÅê»ñ¤â¸ß¤¤¤ËÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»º¶È¶õÆ¶²½¤ÈÂè2¤ÎIMF»öÂÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Íû²Æ·Ä¡Ê¥¤¡¦¥Ï¥®¥ç¥ó¡Ë¡¿ÏÀÀâ°Ñ°÷