中村芝翫＆三田寛子、長男・中村橋之助と能條愛未の婚約を祝福「家族一同、心より喜んでおります」
歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表。橋之助の両親である歌舞伎俳優・中村芝翫と女優・三田寛子がコメントを寄せた。
中村橋之助と能條愛未
中村芝翫と三田寛子は連名で、「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」とコメント。
「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。 二人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも 一層の精進を重ねてまいります。 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
中村橋之助と能條愛未
中村芝翫と三田寛子は連名で、「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」とコメント。
「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。 二人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも 一層の精進を重ねてまいります。 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。