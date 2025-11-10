止まらない由伸フィーバー！堂々のジャッジ＆タティスJr.超え ドジャース専門メディア「彼の人気は高まり続けている」
インスタグラムのフォロワー数でジャッジとタティスJr.を超えた山本由伸(C)Getty Images
山本由伸フィーバーが止まらない。
【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック
現地時間11月9日現在で、山本の公式インスタグラムは、フォロワー数が209万人に到達。MVPに輝いたワールドシリーズをきっかけに60万人近く増え、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）の202万人、フェルナンド・タティスJr.の204万人を超えた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式インスタグラムで、3選手のフォロワー数を示す写真を掲載。「ドジャース2年目でワールドシリーズ2連覇を果たしたヨシノブ・ヤマモトがインスタグラムのフォロワー数で、アーロン・ジャッジ＆フェルナンド・タティスJr.を捉えた」と説明。「彼の人気は高まり続けている」と続けた。
ジャッジもタティスJr.も言わずと知れたMLB屈指のスーパースター。そんな2人に肩を並べ、抜き去った。これにはSNS上で、ファンも「ワールドシリーズ優勝とMVP効果だな」「素晴らしい。彼がドジャーズでよかった」「メジャー2年間で2人を超えたのはすごい」「さすがGOAT」と賛辞の声が集まった。
山本はブルージェイズとのワールドシリーズで第2戦、第6戦、第7戦で勝利投手になった。同一年の3勝は、2001年のランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶり。敵地では史上初の快挙だった。また、延長18回の大激闘となった第3戦では、最終盤にブルペンで投球練習を行い、その漢気や献身性でもファンの感動を呼んだ。
