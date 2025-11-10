止まらない由伸フィーバー！堂々のジャッジ＆タティスJr.超え　ドジャース専門メディア「彼の人気は高まり続けている」

インスタグラムのフォロワー数でジャッジとタティスJr.を超えた山本由伸(C)Getty Images

山本由伸フィーバーが止まらない。

【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック

現地時間11月9日現在で、山本の公式インスタグラムは、フォロワー数が209万人に到達。MVPに輝いたワールドシリーズをきっかけに60万人近く増え、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）の202万人、フェルナンド・タティスJr.の204万人を超えた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は公式インスタグラムで、3選手のフォロワー数を示す写真を掲載。「ドジャース2年目でワールドシリーズ2連覇を果たしたヨシノブ・ヤマモトがインスタグラムのフォロワー数で、アーロン・ジャッジ＆フェルナンド・タティスJr.を捉えた」と説明。「彼の人気は高まり続けている」と続けた。