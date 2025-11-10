¡ÖÈè¤ì¤Ã¤Æ°Õ³°¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×WS3¾¡¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î»³ËÜÍ³¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤¬¹Í»¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¡×
´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢Èè¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤âº´Ìî»á¤ÏÂç»ö¤È¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¡¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¶¯ÂÇ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÁê¼ê¤Ë»³ËÜÍ³¿¤Ï»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òÃ£À®¡£Í¥¾¡·èÄêS¤ËÂ³¤¡¢PS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤Ç¤Ï»Ö´ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ³¤¯¡£Âè6Àï¤Ç¤Ï6²ó96µå¤òÅê¤²¡¢WS2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ç¤â9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¡ÖÃæ0Æü¡×¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ÇWS3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î³èÌö¤ÇWS3¾¡¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾¾°æ½¨´î»á°ÊÍè¤Î¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ïº£²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡É¶Ã¤Åí¤ÎÌÚ»³Ü¥¤ÎÌÚ¡É¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¸µ¤ò´Ë¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¸¥¿ÈÅª¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º´Ìî»á¤Ï¡ÖËÍ¤«¤é²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÈè¤ì¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤È¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ë¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¿¡¤¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Èè¤ì¤Ã¤Æ°Õ³°¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¿´ÇÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤ÈÍèµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤ë¡£¤¿¤Àº´Ìî»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁû¤¬¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹²¤Æ¤ºÁû¤¬¤º¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö·ë¶É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤â¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¡¢¸Î¾ã¤·¤¿Åê¼ê¤¬½ªÈ×¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Á¤À¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÅö½é¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤¬¸Î¾ã¤¬¤Á¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¡Ç½¤·»Ï¤á¤ë¤È¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÍèµ¨¡¢Î×¤à»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÏÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òË¾¤à¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤¬¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍèÇ¯¤â¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï»³ËÜ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£ÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£