株式会社学情は、企業・団体の人事担当者を対象に「30代キャリア採用」に関するインターネットアンケートを実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 30代の中途入社者に期待する役割は「即戦力となるプレイヤー」が9割 選考書類のポイント「経験してきた業務内容」「経験した業種・職種」の順で多く、経験重視 面接のポイント「人柄・社風との相性」「コミュニケーションスキル」の順で多く、人柄重視

30代の中途入社者に期待する役割は「即戦力となるプレイヤー」が9割

30代の中途入社者に期待する役割（複数回答可）を尋ねたところ、「即戦力となるプレイヤー」が他を引き離して90.2%に上り、ほとんどの企業が即戦力のプレイヤーを求めていることが分かった。

次いで「チームのマネジメント補佐」47.0％が続いた。「20代にはない経験やスキルを発揮して組織を牽引してほしい」「まずはプレイヤーから始めて本領を発揮してほしい」「自身の成績に加え後輩にも良い影響を与えてほしい」などの声が上がった。

選考書類のポイントは「経験してきた業務内容」「経験した業種・職種」の順で多く、経験重視

30代のキャリア採用において選考書類で見ているポイント（複数回答可）は「経験してきた業務内容」が87.1％で最多。次いで「経験した職種・業種」（73.4％）、「転職回数」（68.0％）、「転職理由」（66.9％）、「仕事に対する姿勢や考え方」（61.0％）が続いた。

書類選考では、経験の確認に重きを置いていることが分かった。

面接のポイントは「人柄・社風との相性」「コミュニケーションスキル」の順で多く、人柄重視

30代のキャリア採用の面接で見ているポイント（複数回答可）は「人柄・社風との相性」が78.0％で最多。次いで「コミュニケーションスキル」（76.2%）、「経験してきた業務内容」（70.8％）、「仕事に対する姿勢や考え方」（68.7％）、「転職理由」（63.0％）が続いた。

面接では、人柄やカルチャーフィットを重視していることが分かった。

調査概要 ■調査期間：2025年10月10日～2025年10月22日

■調査機関：株式会社学情

■調査対象：企業・団体の人事担当者

■有効回答数：387件

■調査方法：Web 上でのアンケート調査

ニュース情報元：株式会社学情