プロ野球・阪神は10日、2026年度の監督・コーチ陣容について発表しました。

来季の1軍には新たにヘッドコーチを設定。前年度に1・2軍打撃巡回コーディネーターをつとめていた和田豊氏が就任します。さらに退団となった金村曉氏がつとめていた投手コーチには、ファームで同職についていた江草仁貴氏が就任しました。バッテリーコーチにも、ファームで同職についていた日高剛氏が就任。代わって野村克則氏がファームのコーチを担当することになりました。またブルペンコーチには、これまでブルペン捕手兼任コーチとなっていた片山大樹氏が専任という形で就任することが分かりました。

▽2026年度 阪神の監督・コーチ陣容 カッコ内は背番号

【1軍】

藤川球児 監督［22］

和田豊 ヘッドコーチ［86］

藤本敦士 総合コーチ ［74］

安藤優也 投手チーフコーチ［88］

江草仁貴 投手コーチ［72］

小谷野栄一 打撃チーフコーチ［83］

上本博紀 打撃コーチ［71］

田中秀太 内野守備走塁コーチ［70］

筒井壮 外野守備兼走塁チーフコーチ［96］

日高剛 バッテリーコーチ［84］

片山大樹 ブルペンコーチ［93］

【ファーム】平田勝男 ファーム監督［78］久保田智之 投手チーフコーチ［90］渡辺亮 投手コーチ［89］桑原謙太朗 投手コーチ［81］北川博敏 打撃チーフコーチ［91］梵英心 打撃コーチ［77］野村克則 バッテリーコーチ［87］山崎憲晴 内野守備走塁コーチ［75］工藤隆人 外野守備走塁コーチ［76］俊介 野手コーチ［79］