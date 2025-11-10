高市首相がいわゆる「台湾有事」について集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると認識を示した事について、野党側は追及を強めています。中継です。

野党側はこれまでの政府見解を超えるものだとして、発言の撤回を求めました。

立憲民主党・大串議員「台湾有事において、武力行使が行われれば存立危機事態になると踏み込んだ発言を総理として初めて行われたということがこれだけ大きく取り上げられている。撤回や取り消しはされないということで総理、よろしいですか。今一度確認させて下さい。非常に大きなことです」

高市首相「政府の従来の見解に沿ったものでございますので、特に撤回取り消しをするつもりはございません。その上で今後、反省点としましては特定のケースを想定したことにつきまして、この場で明言することは慎もうと思っております」

高市首相の「存立危機事態」になり得るとの発言について、立憲民主党の大串議員は「戦争に入る判断で、これまでの内閣は慎重に判断し発言を慎んできた」と指摘しました。

これに対して高市首相は「最悪を想定した答弁だった」とした上で「存立危機事態かは全ての情報を総合判断する」と強調しました。

一方、立憲民主党の今井議員が議員定数の削減を争点に衆議院の解散・総選挙を行う考えがあるか聞いたのに対して、高市首相は「普通は考えにくい」と否定的な考えを示しました。