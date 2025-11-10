辻希美、妊娠中に撮影した家族集合ショット公開「絵になるファミリー」「幸せオーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】タレントの辻希美が11月9日、自身のInstagramを更新。家族の集合ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「美男美女ばかり」貴重な家族集合ショット
辻は、自身の著書「杉浦家、7人生活スタートです。」（講談社）が先日発売されたことを報告。「18年間の気持ち、子ども達からの言葉や写真…杉浦家の事がギュッと詰まった1冊になっています」と紹介した。8月に出産した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを妊娠中のマタニティフォトを投稿し、夫でタレントの杉浦太陽や長女・希空（のあ）ら家族全員が辻の大きなお腹を愛おしそうに見つめる仲睦まじいショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「美男美女ばかり」「絵になるファミリー」「幸せオーラ全開」「愛が溢れてる」といったコメントが寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、家族集合ショット披露
◆辻希美の投稿に「絵になるファミリー」と反響
