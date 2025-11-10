エスコン近接ホテルブランド「ダーワ」に決定、2027年秋開業へ
【女子旅プレス＝2025/11/10】北海道北広島市の球場・エスコンフィールドHOKKAIDOの近接地で開発が進む「（仮称）北海道ボールパークホテルプロジェクト」について、ホテルブランドが「ダーワ（DHAWA）」に決定。2027年秋の開業を予定している。
バンヤン・グループが展開する「ダーワ」は、探求心を刺激する空間でコンテンポラリーなデザインと遊び心あふれる交流の場を提供するホテルブランド。
北広島における計画地は、球場の外野スタンド側から通路を挟んで対面にあり、球場へのアクセスに優れているほか、水辺が広がる沢エリアが眼前に広がる希少性の高い場所に計画されている。
また、2028年にはホテルの北側に新駅が完成予定と、主要都市圏や空港までのアクセス向上も見込まれ、野球観戦やイベント参加時など国内外から訪れるゲストの宿泊ニーズに応える。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「ダーワ」ホテル、エスコン近接地に誕生へ
