阪神は１０日、２０２６年の監督、コーチ陣を発表した。

１軍は和田豊１、２軍打撃巡回コーディネーター（６３）がヘッドコーチに就任。、江草仁貴ファーム投手コーチ（４５）が、今季限りで退団した金村投手コーチに代わって投手コーチを務める。日高剛ファームバッテリーコーチ（４８）が野村克則バッテリーコーチ（５２）と入れ替わる形でバッテリーコーチに配置転換された。片山大樹ブルペンコーチ（５０）はブルペン捕手を兼任していたが、コーチ専任となった。

２軍は、事前に発表された桑原謙太朗氏（４０）が野球振興アカデミーコーチから投手コーチとなり、野村バッテリーコーチがファームを見ることになった。

藤川監督は和田ヘッド就任時に「とにかく成し遂げたことがないものを９１年目にどうしても。これは私ではなくて阪神タイガースとしてやりたいことだから、オールタイガースのメンバーとして行く。連覇に向かうために」と話していた。

▽全陣容は以下。

【１軍】

位置 背番号 氏名（年齢）※備考

監督２２藤川球児（４５）

ヘッドコーチ８６和田豊（６３）※１・２軍打撃巡回コーディネーターから配置転換

総合コーチ７４藤本敦士（４８）

投手チーフコーチ８８安藤優也（４７）

投手コーチ７２江草仁貴（４５）※ファーム投手コーチから配置転換

打撃チーフコーチ８３小谷野栄一（４５）

打撃コーチ７１上本博紀（３９）

内野守備走塁コーチ７０田中秀太（４８）

外野守備兼走塁チーフコーチ９６筒井壮（５１）

バッテリーコーチ８４日高剛（４８）※ファームバッテリーコーチから配置転換

ブルペンコーチ９３片山大樹（５０）※ブルペン捕手兼任からコーチ専任

【ファーム】

位置 背番号 氏名（年齢）※備考

ファーム監督７８平田勝男（６６）

投手チーフコーチ９０久保田智之（４４）

投手コーチ８９渡辺亮（４３）

投手コーチ８１桑原謙太朗（４０）※野球振興室アカデミーコーチより異動

打撃チーフコーチ９１北川博敏（５３）

打撃コーチ７７梵英心（４５）

バッテリーコーチ８７野村克則（５２）※一軍バッテリーコーチから配置転換

内野守備走塁コーチ７５山崎憲晴（３８）

外野守備走塁コーチ７６工藤隆人（４４）

野手コーチ７９俊介（３８）

（※年齢は２０２５年１１月１０日現在）