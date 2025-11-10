ÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤ÎTWS¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ÏÃæ²Ú·÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤Ø¡ª¥¢¥¸¥¢¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç
TWS¤¬Ãæ²Ú·÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¸¥§¡¢Ìë¤Î½ÂÃ«SHOT¤¬¡ÖÈà»á´¶MAX¡×
11·î10Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TWS¤ÏÍèÇ¯1·î24Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢31Æü¤Ë¹âÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖTWS TOUR '24/7¡§WITH¡§US' IN MACAU & KAOHSIUNG¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö24/7¡§WITH¡§US¡×¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
TWS¤Ï½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö24/7¡§WITH¡§US¡×¤òÃæ²Ú·÷¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÇ®¤¤¿Íµ¤¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦»½¼¼¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö2025 TWS TOUR ¡Æ24/7¡§WITH¡§US¡Ç IN SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó1Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¡£Â³¤¯7·î¤Ë¤Ï¹Åç¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢Âçºå¡¢¿ÀÆàÀî¤Î6ÅÔ»Ô¤ÇÆ±Ì¾¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
TWS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤ËÃæ²Ú·÷¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¤Ç¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«¤¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDouyin¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØKiss Kiss Shy Shy¡Ù¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡È¼¡À¤ÂåK-POP´üÂÔ³ô¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¸ø±éÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖTWENTY FOUR SEVEN WITH US¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤âTWS¤È°ì½ï¤Ë¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤È¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤ÎÃæ²Ú·÷¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢TWS¤ÏÇ¯Ëö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂ³¡¹½Ð±é¤¹¤ë¡£11·î28Æü¡¦29Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 MAMA AWARDS¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢12·î3Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡Ù¡¢12·î6Æü¤Î¹âÍº¡ÖAAA 2025¡×¡¢12·î27Æü¤ÎÀéÍÕ¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¤Ø½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë