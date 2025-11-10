乃木坂46岡本姫奈、ミニスカ×ブーツ姿で美脚披露「スタイル抜群」「コーデ可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】乃木坂46の岡本姫奈が11月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】21歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」ミニスカ姿
岡本は「絶妙に傾いてる不思議なベンチ」と記し、屋外のベンチに座る姿とベンチ横に立つ後ろ姿を公開。ニット帽をかぶり、ジャケット、ミニスカートにブーツという秋の装いでスラリと長い美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「コーデ可愛すぎる」「脚綺麗」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡本姫奈、ミニスカ姿で美脚見せ
◆岡本姫奈の投稿に反響
