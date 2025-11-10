“BTSの父”との熱愛騒動もあった美女インフルエンサー、誕生日だけで300万円の荒稼ぎ「50万個ありがとう」

“BTSの父”ことHYBEパン・シヒョク議長との熱愛騒動もあったインフルエンサーの果汁セヨン（本名イン・セヨン）が、誕生日の一日だけで3000万ウォン（約300万円）を超える収益を上げたとみられている。

【写真】“BTSの父”、果汁セヨンと密会？

果汁セヨンは11月9日、自身のSNSに「24時間幸せにしてくれた知人たち、いつもそばにいてくれたファンのおかげで良い一日になった！」というコメントとともに、生配信の現場写真を公開した。

写真には、誕生日を迎えた果汁セヨンがアフリカTVの生配信中に大量の「星風船（投げ銭）」を贈られる様子が収められている。彼女は「50万個、ありがとう」という短いメッセージでファンへの感謝を伝えた。

星風船1個が100ウォン（約10円）であることを踏まえると、この日受け取った50万個は5000万ウォン（約500万円）に相当。配信プラットフォーム手数料や源泉徴収税（3.3％）を差し引くと、実質的な収益は約3300万〜3800万ウォン（約330万〜380万円）と推定される。

（写真＝果汁セヨンSNS）

果汁セヨンは以前、YouTubeコンテンツで「誕生日の一日だけで1億ウォン（約1000万円）をもらったことがある。月収最高額は4億ウォン（約4000万円）を少し超えた」と明かしたこともある。

一方で、彼女は最近、ユーチューバーのPPKKaを相手取った損害賠償訴訟でも注目を集めた。

ソウル中央地裁は10月21日の1審判決で「PPKKaは果汁セヨンに1000万ウォンおよび遅延利息を支払うべき」と判決を下したが、双方がこれを不服として控訴状を提出。事件はソウル高等法院に移送され、2審で再び審理されることになった。

（写真提供＝OSEN）果汁セヨン

PPKKaは自身のチャンネルで、果汁セヨンが性行為の対価を受け取ったと主張し、アメリカのラスベガスで賭博をしたとの疑惑を提起した。これに対し、果汁セヨン側は「虚偽の誹謗により名誉が深刻に毀損された」と主張し、昨年9月に3000万ウォンの損害賠償訴訟を提起した。

その後、米連邦裁判所のディスカバリー制度を通じて被告の身元を特定した事実も伝えられている。

1審の裁判部は、果汁セヨンの名誉毀損被害を一部認定し、1000万ウォンの賠償を命じたが、果汁セヨン側は「虚偽事実の流布による被害はさらに大きい」として控訴した。一方のPPKKa側も「表現の自由の範囲内の発言だ」と主張し、控訴に踏み切った。