福岡県福津市のイオンモール福津の店舗で9日夕方、撮影された映像です。上下黒い服を着た男が警察官に囲まれ、連行される様子が映っています。

■撮影した人

「みんな騒いでいた。刃物持ってる人が店内にいるっていうのは言っていました。」



刃渡りおよそ20センチの刃物を持っていたとして、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、いずれも自称で北九州市八幡西区に住む職業不詳の20歳の男です。





男が現れたのは、元交際相手の女性の勤務先でした。男の携帯電話の番号から偽名を使った来店予約が入っていたといいます。

「元彼が職場に来そうで怖い」と、女性の相談を受けた警察が警戒していました。そんな中、現場に現れた男。警察官が声をかけたところ、男は突然、刃物を向け、大声でこう叫んだといいます。



『バッグの中に爆弾がある。スイッチを押すぞ』



男はその場で、警察に取り押さえられました。



■撮影した人

「少し抵抗気味ではありました。警察官の方が結構押さえてたので。」

警察によりますと、男はショルダーバッグの中に別の刃渡り20センチの刃物、ズボンの左ポケットに刃渡り10センチの折りたたみナイフを入れていたということです。合わせて3本の刃物を所持していたことになります。



警察が、動機などを調べています。



その後の警察の調べで、逮捕された男は北九州市八幡西区に住む無職、藤林和宏容疑者（20）と確認されたということです。