見た目は普通の「シュシュ」なのに…中にカギや小銭、リップまで入るなんて！ セリアの“小物入れシュシュ”で手ぶら生活
本来の用途以外に他の使い方もできる「多機能グッズ」。便利なうえにお得感があり、無性に惹かれてしまうのは筆者だけではないはず。
セリアで見つけたのが、シュシュに小物入れの機能をプラスしたユニークな商品。髪をまとめるために使うシュシュに小物入れがついているって……？ 使い道があるのか気になったので試しに購入してみたところ、予想以上に便利でした。
◆シュシュなのに小物入れ…？ セリアで見つけたアイデアグッズ
デザイン豊富なヘアゴムやピンで大充実のセリアのヘア小物コーナー。シュシュだけでもかなりの数があるのですが、その中にしれっと紛れているのが「ポケット付きシュシュ」110円（税込）です。
小物入れがついているといっても、見た目は普通のシュシュと何ら変わりません。光沢感のある生地感のシンプルなシュシュで、ゴールドがかったホワイトもありましたが筆者はブラックを選びました。
よく見ると、シュシュの外側にファスナーが！ シュシュのカラーに合わせて引き手もブラックなので良い意味で存在感がなく、さらにジップ部分は隠れるように縫われていて目立ちません。
小物入れの口は長さ約5cm。小物入れ部分は内部で仕切られているわけではないため、シュシュの中、ぐるっと1周全体を収納として使うことができます。
◆シュシュメインでも収納メインでも、マルチに活躍
出先で指輪やピアスなどのアクセサリーを外したい時、ありますよね。筆者は以前ネックレスが切れてしまった時に、バッグの中にちょうどいい小さな収納が見つからず困ったことがあります。ピアスなどは特に、なくしてしまいそうでヒヤヒヤ。
そういった時にシュシュに収めておけるのはとても便利！ ファスナーは固めでしっかりしているため安心感があります。
指輪などの小物であれば入れた状態で髪を結んでも全く違和感がなく、シュシュ本来の仕事もしっかりこなしてくれます。
◆長いものや大きいものを入れるときの注意点
リップクリームなども収納できますが、長さのあるものや大きいものを入れた状態だとシュシュのシルエットがいびつになり、髪をきつく結ぶのは難しいです。
手首につける分には、リップクリームを収納していても問題なし。小銭や自宅・自転車の鍵なども入るため、“髪をまとめるもの”としてではなく、“手首につけられる収納”として、収納メインで活用するのもアリ。手ぶらで近所に出かけたい時などに重宝しそうです。
◆近所なら「スマホとシュシュだけ」で出かけられる
筆者が使っているのを見て、すぐに食いついたのが我が家の中3の娘。
娘はよく「友達とちょっと喋ってくる」と、スマホと鍵のみを持って家を出るのですが、鍵をボトムスのポケットにしまうよりもシュシュに忍ばせて手首につけている方が落とす心配がなく安心なのだとか。自転車の鍵も、リュックよりシュシュへ収納する方がラクなうえに所在が明らかで取り出しやすいため、最近はシュシュに入れておくのが定番のよう。というわけで、すっかり娘の私物と化しています。
シュシュと収納、どちらに重きを置いても便利に使えるセリアの「小物入れ付きシュシュ」。思わぬ場所にある収納、いざという時に役立ちますよ！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
セリアで見つけたのが、シュシュに小物入れの機能をプラスしたユニークな商品。髪をまとめるために使うシュシュに小物入れがついているって……？ 使い道があるのか気になったので試しに購入してみたところ、予想以上に便利でした。
◆シュシュなのに小物入れ…？ セリアで見つけたアイデアグッズ
小物入れがついているといっても、見た目は普通のシュシュと何ら変わりません。光沢感のある生地感のシンプルなシュシュで、ゴールドがかったホワイトもありましたが筆者はブラックを選びました。
よく見ると、シュシュの外側にファスナーが！ シュシュのカラーに合わせて引き手もブラックなので良い意味で存在感がなく、さらにジップ部分は隠れるように縫われていて目立ちません。
小物入れの口は長さ約5cm。小物入れ部分は内部で仕切られているわけではないため、シュシュの中、ぐるっと1周全体を収納として使うことができます。
◆シュシュメインでも収納メインでも、マルチに活躍
出先で指輪やピアスなどのアクセサリーを外したい時、ありますよね。筆者は以前ネックレスが切れてしまった時に、バッグの中にちょうどいい小さな収納が見つからず困ったことがあります。ピアスなどは特に、なくしてしまいそうでヒヤヒヤ。
そういった時にシュシュに収めておけるのはとても便利！ ファスナーは固めでしっかりしているため安心感があります。
指輪などの小物であれば入れた状態で髪を結んでも全く違和感がなく、シュシュ本来の仕事もしっかりこなしてくれます。
◆長いものや大きいものを入れるときの注意点
リップクリームなども収納できますが、長さのあるものや大きいものを入れた状態だとシュシュのシルエットがいびつになり、髪をきつく結ぶのは難しいです。
手首につける分には、リップクリームを収納していても問題なし。小銭や自宅・自転車の鍵なども入るため、“髪をまとめるもの”としてではなく、“手首につけられる収納”として、収納メインで活用するのもアリ。手ぶらで近所に出かけたい時などに重宝しそうです。
◆近所なら「スマホとシュシュだけ」で出かけられる
筆者が使っているのを見て、すぐに食いついたのが我が家の中3の娘。
娘はよく「友達とちょっと喋ってくる」と、スマホと鍵のみを持って家を出るのですが、鍵をボトムスのポケットにしまうよりもシュシュに忍ばせて手首につけている方が落とす心配がなく安心なのだとか。自転車の鍵も、リュックよりシュシュへ収納する方がラクなうえに所在が明らかで取り出しやすいため、最近はシュシュに入れておくのが定番のよう。というわけで、すっかり娘の私物と化しています。
シュシュと収納、どちらに重きを置いても便利に使えるセリアの「小物入れ付きシュシュ」。思わぬ場所にある収納、いざという時に役立ちますよ！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。