歌手のジャスティン・ビーバー（31）が"衝撃チェンジ姿"でドジャースタジアムに現れた。

【写真を見る】〈どこで買ったの？〉国民的アニメ『サザエさん』のカツオがプリントされたTシャツを着たジャスティン、もはや別人…話題となった「頬は痩せ細り、暗く沈む目」ゲッソリ時期の姿

現地時間10月27日、ビーバーはMLBワールドシリーズのドジャース対ブルージェイズ（第3戦）を、妻のヘイリー・ビーバー（28）と夫婦で観戦。今年1月には、現地のパパラッチに撮影された豹変ぶりが〈まるで40代に見える〉としてファンに衝撃を与えたビーバーだが、この日は長い間伸ばし続けていたヒゲを綺麗に剃り、スッキリした顔を見せた。現地記者が語る。

「カナダ出身であるビーバーは、地元チームであるブルージェイズの大ファン。この日は、背中に『BIEBER 57』と書かれた同チームのシェーン・ビーバー選手のユニフォームを着用し、一塁側の内野席で観戦。3回裏、ドジャースの大谷翔平選手が追加点となるソロホームランを打つと、右手親指を下に向けてブーイングポーズを繰り返すなど、試合の流れを熱心に見守っていました。

プライベートではゲッソリと痩せこけた顔や虚ろな目で街を歩く様子が何度もパパラッチにキャッチされているビーバーですが、この日は顔周りをスッキリさせた健康的な姿を見せ、ファンを安堵させました」（現地記者）

昨今、SNS の言動にも注目が集まっていたビーバー。日本のファンも彼の言動を見守り続けているなか、9月28日の投稿が大きく話題となった。

「星条旗をバックに、日本の国民的アニメ『サザエさん』のカツオが眼球をバキバキに充血させ、棒状に巻いた紙のようなものをバットのように肩に担いだデザインのパロディTシャツを着ており、日本のファンを中心に〈その服どこで買ったの？〉と困惑の声も上がりました。

こちらはロサンゼルス拠点のファッションブランド『A Love Movement』が販売しているバッグを購入することで手に入るもので、バッグ単体のお値段は約1万5000円。ビーバーは、この写真とともに『ヒゲを剃ろうか迷っている』との文言を投稿。のちに、宣言通りヒゲを剃りました」（同前）

憔悴の背景に"ディディ事件"の噂も…

今年1月に憔悴した様子がパパラッチにキャッチされた際、ビーバーの周りには"ディディ事件"に関する噂が渦巻いていた。前出・現地記者が解説する。

「ヒップホップ界の重鎮でビーバーが慕っていた『ディディ』という愛称で知られる音楽プロデューサー、ショーン・コムズ被告の逮捕がビーバーの心に影を落としたのではないか、と言われていました。

コムズ被告は『フリーク・オフ』と称される性的パーティーを開催し、性的虐待や暴力をくわえた疑いにかけられていました。被害者は男女問わず120人以上いるとされ、なかには未成年も含まれていました。このパーティーにビーバーも参加させられていたのでは、と噂されたのです」（同前）

ただし今年5月には、ビーバーの関係者が米ニュースサイト「TMZ」を通じて噂を否定している。

「一方で、関係者によるとビーバーが事件に心を乱されていることは事実であり、デビュー当時から深く関わってきた多くの人々がコムズ被告と非常に親しかったことも彼を動揺させたと明かしています。

コムズ被告は、今年7月に売春に関与した罪で有罪評決を受けており、10月3日にはニューヨーク連邦地裁によって拘禁4年2か月と罰金50万ドル（約7680万円）を言い渡されました。ビーバーは、この2日後に『ヒゲを剃ろうか悩んでいる』というInstagramの投稿をXでも再度ポスト。事件の決着を機に、身も心も新たにしようとしたのかもしれませんね」（同前）

去る10月31日には、家族3人揃ってディズニー映画『Mr.インクレディブル』のコスプレをしたことが話題に。ファンからは〈素晴らしすぎる！〉〈幸せそうで嬉しいよ！〉とポジティブな感想が多く寄せられた。これからは笑顔をたくさん見せてほしいものだ──。